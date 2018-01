A Firenze aveva fatto bene, poi a Roma è sbocciato negli schemi di Luciano Spalletti, tanto da meritarsi il palcoscenico internazionale e l'approdo in Premier League con la maglia del Liverpool. Mohamed Salah è attualmente uno dei migliori esterni in circolazione in Europa per la gioia di Jurgen Klopp e dei tifosi della Kop. L'egiziano però ha conquistato anche un altro alloro personale: è diventato nel 2017 il giocatore africano dell'anno, un titolo importantissimo che ne attesa la crescita e le indiscusse qualità.

Miglior giocatore africano.

L'ex romanista Mohamed ‘Momo' Salah ha fatto bingo. Dopo aver conquistato Firenze arrivando dal Chelsea, e Roma, ha messo il proprio sigillo sulla stagione del Liverpool diventando idolo dei tifosi dei reds, con cui gioca costantemente da titolare e segna gol pesanti per la classifica in ottica Champions League. Adesso, però, un trofeo tutto personale: Salah ha vinto il premio di ‘Giocatore africano dell'anno' assegnato dalla sua confederazione calcistica continentale, la Caf.

Manè e Aubameyang sul podio.

Al secondo posto della graduatoria, premiato anche lui nel Gala della Caf, si e' piazzato il suo compagno del Liverpool, Sadio Mane', giocatore originario del Senegal, mentre il terzo posto è andato a Pierre-Emerick Aubameyang, bomber del Borussia Dortmund e del Gabon che si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio.

"E' difficile spiegare cosa rappresenta questo premio per me – ha commentato Salah – e soprattutto descrivere cosa ho provato quando con l'Egitto ci siamo qualificati al Mondiale. Ho disputato un grande anno, con la Roma e il Liverpool e ringrazio chi mi ha fatto arrivare fin qui"

Goleador e leader.

Salah è stato anche il miglior marcatore della fase finale delle qualificazioni africane, trascinando l'Egitto al suo primo Mondiale degli ultimi 28 anni. Inoltre ha poi disputato un'eccezionale seconda parte di stagione con la maglia del Liverpool segnando 23 reti in 29 presenze complessive, tra Premier e coppe varie.