Come tradizione la rivista americana ‘Forbes’ ha stilato la classifica degli atleti più pagati al mondo. La top 100 vede atleti di ventidue paesi diversi, ma con un netto dominio degli americani, ce ne sono ben sessantasei grazie ai ricchi stipendi nel Basket e nel Baseball, che da soli piazzano in questa classifica la bellezza di settantadue sportivi. Il leader è il pugile Floyd Mayweather, molto in alto in classifica Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

Al comando c’è il pugile Floyd Mayweather, davanti a tutti per la quarta volta negli ultimi sette anni, grazie alla borsa di 275 milioni di dollari per il suo incontro con l’irlandese Conor McGregor, oltre a 10 milioni di sponsorizzazioni. I due si sono sfidati lo scorso agosto. McGregor complessivamente portò a casa quasi 100 milioni di dollari.

Leo Messi occupa la seconda posizione. Il ricchissimo rinnovo contrattuale con il Barcellona gli permette di guadagnare 80 milioni di dollari lordi, bonus inclusi. Le sponsorizzazioni portano il numero 10 dell’Argentina complessivamente a 111 milioni di dollari, grazie ai 27 milioni incassati grazie ai contratti con Adidas, Gatorade, Pepsi e Huawei.

Cristiano Ronaldo ha perso il primato assoluto ma resta sul podio grazie ai 108 milioni di dollari guadagnati. Il contratto con il Real Madrid naturalmente rappresenta la gran parte dei suoi introiti, ma il portoghese ha anche tanti sponsor, che hanno versato complessivamente 47 milioni nelle sue casse. Il portoghese inoltre ha anche investito moltissimo. CR7 resta in assoluto l’atleta più popolare al mondo sui social con 322 milioni di follower totali tra Facebook, Twitter e Instagram.

Neymar, l’erede designato di Messi e Ronaldo, è al quinto posto con un reddito da 90 milioni di dollari, 19 dalle sponsorizzazioni, gli altri in larghissima parte dal sontuoso contratto firmato lo scorso anno con il Paris Saint Germain.