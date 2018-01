Quando è arrivato in Italia Sergej Milinkovic-Savic era legato sentimentalmente alla splendida Andreja Travica. I due hanno convissuto assieme nella Capitale per un po’ di tempo poi si sono lasciati. Il forte centrocampista però rapidamente ha trovato un’altra fidanzata che è andata ‘a rinforzare’ il numero delle splendide wags della Lazio. Perché anche Natalija Ilic è una ragazza meravigliosa che sui social ha grande successo.

Natalja Ilic, la fidanzata di Milinkovic-Savic.

Da un po’ Milinkovic-Savic frequenta Natalja, che ha postato tante foto della coppia. I due si vedono innamorati a Roma, in vacanza la scorsa estate e celebrare un bel Capodanno torinese, lì vive il fratello di Sergej, che è il secondo portiere del Torino. La Ilic su Instagram è molto attiva e ha quasi ottomila followers. Tra questi ci sono anche tanti tifosi di altre squadre che chiedono alla ragazza di dire al suo compagno di trasferirsi. Ma ai tifosi della Juve o dell’Inter rispondono quelli della Lazio, che non vogliono perdere uno dei migliori giocatori del club biancoceleste.

Milinkovic-Savic uomo mercato, incedibile per Lotito.

Il presidente Lotito ufficialmente ha detto che Milinkovic-Savic non è sul mercato e non verrà venduto nemmeno la prossima estate: “So che in tanti lo vogliono, ma non lo vendo. Mi piace come giocatore e mi somiglia anche caratterialmente”. Ma tante squadre lo seguono, si parla della Juventus ma soprattutto di squadre di Premier League (in particolare le due di Manchester), attratte da questo ragazzo dal talento enorme e che sembra destinato a diventare uno dei più grandi centrocampisti del mondo. D’altronde il serbo, che incredibilmente solo lo scorso novembre ha esordito con la propria nazionale, fornisce tanta quantità, grande qualità, e si fa rispettare anche sotto porta.