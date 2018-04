"La palla è come una donna, va penetrata". Se il derby della Lanterna ha riservato poche emozioni (0-0) a margine del match ci ha pensato l'effervescenza del presidente doriano, Ferrero, ad aggiungere un po' di bollicine a una gara che la cronaca racconta menzionando una Samp più propositiva e un Genoa più guardingo e ‘cattivo' abbastanza da chiudere tutti gli spazi agli avversari e poi ripartire (raramente). Il numero uno dei blucerchiati non bada alla forma e gli bastano pochi concetti per spiegare la sua versione dell'incontro.

Giampaolo ha preparato una grande gara ma non ha potuto fare i cambi giusti – ha ammesso ai microfoni di Premium Sport -.Questi ragazzi del Genoa hanno picchiato forte e Murru credo che si sia fatto male. Peccato, è un’occasione perduta ma siamo stati penalizzati dalla necessità di fare certe sostituzioni.

L'elogio della prestazione si mescola a una battuta sul futuro dell'allenatore che, grazie ai buoni risultati messi in mostra a Genova, è finito sotto i riflettori (il Napoli lo ha in agenda in caso di addio a Sarri). Ferrero ha timore di perderlo? La sua risposta è colorita ed efficace.

Se mi tengo stretto Giampaolo? Se lo tiene stretto la moglie. Io gli posso volere bene perché oltre a un maestro di calcio è un uomo per bene e soprattutto un grande lavoratore. Sta lì 12 ore a staccarsi i maroni con questi che quando vedono la palla non la buttano dentro. Ma la palla è come una donna, va penetrata!

A proposito di palla che proprio non vuole entrare in rete, alla Samp è mancato il guizzo giusto in una gara che l'ha vista più volte protagonista di azioni (o tentativi di azioni) per scardinare il muro rossoblù.