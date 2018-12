La Roma è in grande difficoltà, la squadra di Di Francesco ha solo 21 punti ed è stata ‘doppiata’ dalla Juventus che ne ha 43. Lo scorso anno i giallorossi chiusero al terzo posto a diciotto lunghezze dai Campioni d’Italia. C’è un malcontento evidente, la società ha spedito in ritiro la squadra, Pallotta non manderà via Di Francesco adesso, ma se l’andazzo non cambierà nel finale del girone d’andata dopo la pausa ci potrebbe essere l’esonero del tecnico abruzzese. Sui social, nei bar, negli uffici i tifosi giallorossi discutono dell’andamento della Roma e in tv un tifoso illustre ha parlato di questo momento difficile. Adriano Panatta, una delle leggende dello sport italiano, però ha detto una parolina che ha fatto arrabbiare il Cagliari, che ha risposto e non le ha mandate a dire all’ex tennista.

Cosa ha detto Panatta in tv

Vincitore del Roland Garros nel 1976, il suo anno d’oro, grande capitano di Coppa Davis e recentemente anche protagonista di un fantastico cameo in un film Panatta è stato invitato nella trasmissione televisiva di Rai 2 ‘Quelli il Calcio’ e quando gli è stato chiesto cosa pensasse dell’ultima partita della Roma ha detto: “Questi giocavano in nove, non ti può distrarre e prendere un gol così. La Roma era schierata con cinque dietro, la palla è passata in mezzo ai due difensori centrali, poi è arrivato ‘sto sorcio’ e ha segnato”, il ‘sorcio’, che in italiano significa topolino, era riferito a Marco Sau, autore del gol del 2-2.

Il Cagliari attacca su Twitter Adriano Panatta

Le polemiche rapidamente sono esplose e anche al Cagliari qualche notizia è arrivata e sul proprio profilo Twitter i rossoblu hanno puntato il dito sull’ex tennista scrivendo: “Insultare Marco Sau è un’offesa al nostro bomber e a tutti i sardi. Panatta campione solo quando giocava”.