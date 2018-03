Il calcio femminile sta diventando una realtà in Italia dopo anni di silenzio e, per far crescere la sua popolarità, in occasione della Festa della Donna la Mattel presenta la bambola ispirata a Sara Gama, difensore e capitano della Juventus femminile e della nazionale italiana. "Una grinta in grado di ispirare ogni bambina a perseguire sempre i propri sogni! ": con questa motivazione sui profili social la storica azienda ha motivato la scelta della calciatrice ma la bambola non è ancora in vendita nonostante in pochissime ore ha riscontrato un gran successo.

La Gama è nata da padre congolese e madre triestina, è un uragano di energia e ha un grande talento che ha messo a frutto grazie alla propria esperienza maturata in Italia e in Francia: approdata quest'anno alla Juventus, sta disputando un grande campionato, e guidando le bianconere verso la conquista del titolo. Sara Gama non è l'unica sportiva a cui Barbie si è ispirata e a farle compagnia ci sono anche Nicole Adams (boxe, Regno Unito), Çagla Kubat (windsurf, Turchia), Hui Ruoqi (pallavolo, Cina) e Lorena Ochoa (golf, Messico).

Sulla pagina Facebook di Barbie è stato pubblicato un video per accendere i riflettori sulla festa della donna e sugli esempi a cui ispirarsi per influenzare positivamente la crescita delle bambine, che possono guardare a lei come un vero esempio