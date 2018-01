Andare controcorrente. E' l'insegnamento di Victor Valdes che nell'era del social network e della vita privata e professionale gettata in pasto ai fan e follower ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio chiudendo con le partite e i campi ma anche con i propri profili ufficiali su internet. L'annuncio e poi l'oblio. Una scelta strana, molto particolare per chi da sempre ha vissuto la propria vita come un personaggio pubblico e che adesso che tutto finisce, decide di sparire dai radar dell'opinione pubblica. Al contrario di molti suoi colleghi che proprio dei social vivono e si alimentano.

La carriera di uno dei migliori estremi difensori del calcio spagnolo finisce adesso: Victor Valdes saluta il calcio e il proprio pubblico sul web. Ha legato la sua carriera e gloria sportiva al Barcellona, quando difendeva la porta dei blaugrana da giocatore "normale" in una squadra di extraterrestri che era la formazione di Pep Guardiola.

Tra il 2008 e il 2012 ha vinto tutto con il Barcellona. 571 partite con la maglia blaugrana. Un Mondiale e un Europeo con la Spagna nel 2010 e nel 2012. Valdes è stato sempre un professionista serio, entrato nella leggenda anche con la nazionale spagnola quando è salito una volta sul tetto d’Europa e un’altra volta sul tetto del mondo.

Il suo momento migliore, poi la lenta discesa in giro per l'Europa. Dopo essere stato una bandiera del Barcellona è andato a giocare al Manchester United, quindi allo Standard Liegi e infine al Middlesbrough. Negli ultimi sette mesi, però, senza un squadra e un infortunio al ginocchio, non è più sceso in campo. Fino alla decisione finale, di ritirarsi dal calcio giocato.

A 35 anni, Victor Valdes ha chiuso la porta, non quella del campo, ma quella della propria vita al calcio e ai suoi fan. Sui social, prima di cancellare i profili ufficiali da cui scriveva e postava fotografie, un’ultima immagine, quella di una strada, e un commento: “Grazie di tutto”.