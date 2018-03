Passare con il semaforo rosso costituisce infrazione stradale, punibile con una multa – nel migliore dei casi – Ma corrompere un poliziotto in servizio perché sopravvenga al proprio dovere è passare direttamente ad un reato penale. E forse questo piccolo aspetto Ricardo Centurion non lo ha debitamente valutato visto che l'ex Genoa si è macchiato proprio di questo atto e ora rischia davvero grosso.

L'ultima follia di Centurion

Il fatto è accaduto in Argentina, dove ora gioca l'attaccante che alla guida di una Bmw era passato due volte con il rosso in una zona dove ci sono alcune scuole. Centurion, fermato dall'agente, si era rifiutato di sottoporsi all'alcol test e aveva provato a corromperlo: Posso pagarti tutto il mese". Ovviamente, il tutto è accaduto sotto l'effetto dell'alcool ma anche questo elemento non è certo un'attenuante, anzi. Confermandosi un puro talento sprecato, uno dei classici tutto genio e sregolatezza che fuori dal campo rovina irrimediabilmente la propria reputazione, gettando al vento il proprio talento.

Le frasi shock

Il poliziotto non ha accettato ovviamente la ‘proposta' fattagli: "Non mi interessano i tuoi soldi, non ne ho bisogno" ha sottolineato l'agente che poi ha rilasciato Centurion in quale – in un video pubblicato su internet e che riprende oltre le immagini anche l'audio che inchioda il giocatore – conclude con un altro ragionamento shock: "Non farai giustizia a nessuno, qui in Argentina nessuno fa giustizia. Sono stato rapinato ventimila volte. Stiamo parlando, passano mille macchine e tu sarai considerato come un eroe".

Compagno del ‘Toro' Lautaro

Centurion, oggi gioca nel Racing di Avellaneda, la stessa squadra del neo interista Lautaro Martinez. Proprio sul suo compagno di squadra recentemente era stato contattato per dare un proprio commento, lui che in Italia c'era stato, con la maglia del Genoa e aveva dato un commento più che positivo all'operazione: "Sicuramente avrà qualche problema di adattamento, però non è la stessa cosa andare in un club piccolo o in un club grande. Dev'essere incredibile giocare nell'Inter. Lautaro farà benissimo".