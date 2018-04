La rabbia lascia spazio all'orgoglio. I giocatori della Juventus sui social hanno dato fondo allo spirito di squadra. Malgrado tutto e tutti: tantissimi post in cui hanno rivendicato l'essere bianconeri, del far parte di un gruppo vincente, di voler conquistare senza indugio ciò che resta tra scudetto e Coppa Italia, e non è poco.

La parola d'ordine è guardare avanti, gettarsi alle spalle la delusione di una occasione mancata, di un'impresa solamente accarezzata. Un po' come ha detto nel post gara anche Max Allegri: sfoghiamoci ora, ma non ci si porti questa partita sulle spalle anche per le gare che restano in campionato.

Davanti a ciò che i giocatori hanno scritto nelle ore successive alla grande beffa di Madrid, lo spirito di squadra ne è uscito ancor più radicato e presente. Sia da parte di chi il bianconero lo veste da sempre sia di chi è arrivato nelle ultime trattative di calciomercato. Nessuno si è tirato indietro nel rivendicare il proprio orgoglio, per una squadra che ha comunque dimostrato di essere allo stesso livello con i più grandi.

Tra i tanti c'è anche chi alla gara non ha potuto partecipare, come Paulo Dybala, che complice il rosso nella gara d'andata ha vissuto in tribuna i 90 minuti più lunghi e intensi della propria giovanissima carriera: "Dopo questa serata sono ancora più orgoglioso e fiero di far parte di questo gruppo" ha fatto sapere la Joya che adesso farà di tutto per trovare il pronto riscatto in Serie A e nella finale di Coppa contro il Milan.

Poi, i senatori, come Marchisio: "Il nostro cammino è finito a pochi secondi dalla fine, ma dobbiamo essere orgogliosi dei nostri colori, sempre, questa sera ancora di più! Con personalità ma ancora più incazzati, andiamo avanti come una VERA squadra, come la NOSTRA squadra", seguito a ruota da Lichtsteiner: "Grande partita, grande squadra. Ma adesso focalizziamoci sul Campionato: una settimana decisiva ci attende!".

Tra gli ultimi arrivati, ecco Miralem Pjanic, Khedira e Douglas Costa che in campo hanno dato di tutto e di più: "Abbiamo veramente dato tutto stasera. Eravamo vicini , ma purtroppo a volte nel calcio certe decisioni sono incomprensibili – ha sottolineato l'ex Roma su Instagram – Stasera eravamo la squadra più forte sul campo . Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo. Adesso prepariamoci a vincere nostro scudetto e coppa Italia"

Infine, orgoglio e appartenenza anche da parte di chi la partita l'ha giocata ma solamente una manciata di minuti, vittima della scelta di Allegri di toglierlo dal campo quasi subito: Mattia De Sciglio. Anche l'ex Milan ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo, senza polemiche o recriminazioni: "C’è poco da dire, avremmo meritato di passare noi per quello che abbiamo dimostrato…sono davvero orgoglioso di far parte di questo gruppo, di questa squadra e mi è dispiaciuto tantissimo uscire perché avrei voluto continuare a dare il mio contributo e aiutare i miei compagni in questa serata così importante! Ora testa alta e andiamo avanti per la nostra strada"