In una serata splendida, in cui il Barcellona con un grande Messi ha battuto 3-0 il Chelsea e si è qualificato per i quarti di finale di Champions League, Andres Iniesta ha mostrato per l’ennesima volta tutta la sua classe e tutta la sua grandezza anche fuori dal campo e ha dedicato un pensiero a Davide Astori: “Vogliamo mandare un abbraccio forte alla famiglia, è una grande perdita per la Fiorentina, per il calcio italiano e per il calcio generale. Questa è stata una notizia terribile per tutti noi”.

Doppietta di Messi al Chelsea

Non era facile la sfida con i Blues, ma Leo Messi dopo appena due minuti ha realizzato il gol dell’1-0. L’argentino ha poi regalato un assist al bacio a Dembélé e ha chiuso l’incontro con il 100esimo centro in Champions. Iniesta ha esaltato il numero 10 del Barcellona, ma anche tutta la squadra e la tifoseria che ha dato un grande sostegno al Barcellona

La partita è stata difficile, abbiamo giocato contro una squadra forte. Abbiamo fatto un grande sforzo, arrivando tra le prime otto d’Europa. Mi congratulo con la squadra e ringrazio i tifosi che ci hanno aiutato durante tutta la gara. Adesso festeggiamo, ma manca ancora molto per arrivare in finale.

Rischio derby con Real Madrid per il Barcellona

Venerdì a Nyon il Barcellona conoscerà l’avversario dei quarti di finale. Non ci sono paletti, perché non ci sono teste di serie e le squadre della stessa nazione possono affrontarsi. Parlando con ‘Mediaset Premium’ ha fatto capire che non sarebbe un dramma pescare il Real Madrid, anche se sarebbe sicuramente durissimo per entrambe le squadre il ‘clasico’ di Spagna come quarto di Champions League. “Se vorrei evitare il Real Madrid ai quarti? Le spagnole le conosciamo più delle altre, vediamo che succederà, l’importante è che siamo dove volevamo essere, un rivale vale l’altro”.