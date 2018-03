Cresce la curiosità intorno all'esordio della Nazionale di Di Biagio venerdì 23 marzo nell'amichevole contro l'Argentina. Sarà l'occasione per vedere la prima uscita del nuovo gruppo, quello che dovrà mettere alle spalle il flop legato alla mancata qualificazione ai Mondiali. A proposito del futuro, occhi puntati anche sulle giovani risorse dell'Italia Under 20 pronte per affrontare giovedì 22 marzo a Plzen i pari età della Repubblica Ceca nella penultima giornata del "Torneo 8 Nazioni".

L'Italia Under 20 al Torneo 8 nazioni, la situazione

La partita inizialmente in programma allo stadio Prestice, a causa del ghiaccio presente sul terreno di gioco, si disputerà sul sintetico di Plzen. Nel Torneo 8 nazioni, gli azzurrini guidata da Federico Guidi, occupano attualmente il quarto posto in classifica a 7 punti, alla pari con il Portogallo. La speranza è quella di centrare la terza vittoria dopo quelle con Polonia e Olanda. Si tratta di uno scontro diretto perché la Repubblica Ceca precede la Nazionale con un punto di vantaggio. E' caccia dunque al terzo posto in vista dell'ultimo incontro dell' ‘8 Nazioni' in programma martedì 27 marzo (ore 14) ad Alessandria che vedrà gli azzurrini opposti alla Svizzera, fanalino di coda con 3 punti.

I talenti dell'Under 20 passati nell'Under 21

Sarà un'occasione importante per vedere quelle che sono considerate le giovane risorse del nostro calcio. Il selezionatore Guidi si augura di fornire alle rappresentative maggiori, ovvero Under 21 e la Nazionale nuovi prospetti sulla scia di quanto accaduto in passato. Queste le parole del tecnico: "Il primo obiettivo è rappresentare un serbatoio per l'Under 21 e le convocazioni di Edera, Adjapong, Pessina, Varnier e Dimarco sono motivo di grande soddisfazione. Domani ci aspetta una partita complicata, ma in questi giorni la squadra si è allenata con grande abnegazione e questo mi rende fiducioso. Vogliamo dare continuità alle ultime prestazioni con Germania e Olanda".

Repubblica Ceca-Italia Under 20, i convocati

E l'ultimo calciatore a lasciare l'Under 20 per fare il salto di qualità è stato Federico Dimarco, attualmente in forza agli svizzeri del Sion. Al suo posto è arrivato il difensore del Perugia Germoni. Queste i convocati dell'Italia per la sfida contro la Repubblica Ceca:

Portieri: Andrea Zaccagno (Pistoiese), Fabrizio Alastra (Prato)

difensori: Paolo Ghiglione (Pro Vercelli), Mauro Coppolaro (Brescia), Eros De Santis (Virtus Entella), Riccardo Marchizza (Avellino), Riccardo Baroni (Lucchese), Gian Filippo Felicioli (Hellas Verona), Luca Germoni (Perugia)

centrocampisti: Manuel Di Paola (Virtus Entella), Giulio Maggiore (Spezia), Francesco Cassata (Sassuolo), Christian D'Urso (Ascoli), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Giovanni Crociata (Crotone)

attaccanti: Nicola Dalmonte (Cesena), Alfredo Bifulco (Pro Vercelli), Luca Clemenza (Ascoli), Ferdinando Del Sole (Juventus), Federico Bonazzoli (Spal), Edoardo Soleri (Almeria).