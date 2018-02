Se l'Italia del calcio osserva con curiosità quanto accade in Inghilterra, anche oltremanica ricambiano le attenzioni guardando con interesse in Serie A. Quest'anno il nostro campionato infatti ha vissuto festività natalizie e chiusura di 2017 all'insegna del pallone, come accade in Premier da tradizione con il Boxing Day, ovvero il turno di campionato previsto per il giorno di Santo Stefano, e tante partite senza pausa anche nei giorni successivi a ridosso delle festività. Anche le tradizioni però possono cambiare e infatti l'Inghilterra del calcio sta pensando seriamente alla possibilità di una sosta invernale prevista per gennaio 2019.

La Serie A come la Premier, in campo durante le feste.

Proprio in questa stagione in Italia si è deciso di far giocare partite di Serie A e Coppa Italia senza interruzioni nel corso delle festività natalizie e successive, come avviene ormai da anni in Premier. In campo il 23-30 dicembre e il 5-6 gennaio per il campionato e il 26 e 27 dicembre e il 2 e 3 gennaio per gli ottavi di Coppa Italia, con la sosta invernale dal 7 al 21 gennaio per 14 giorni senza calcio.

L'Inghilterra pensa alla pausa invernale come in Serie A, Bundes, Liga e Ligue 1.

Anche l'Inghilterra sta pensando alla possibilità di introdurre una pausa invernale sulla scia di quanto accaduto in Italia e negli altri 3 top campionati europei Liga, Bundesliga e Ligue 1. Secondo quanto riportato dalla Bbc, i vertici del calcio inglese ne hanno parlato negli incontri avvenuti nei mesi scorsi per discutere del nuovo accordo sui diritti tv per il campionato inglese. C'è la possibilità dunque di sospendere il torneo a partire dal gennaio 2019, e a tal proposito ecco la nota ufficiale sull'argomento: "La Premier ha discusso con la Football Association (la Federcalcio inglese ndr) e la English Football League (la seconda lega professionistica ndr) per diversi mesi sul tema del calendario e degli impegni sempre più pressanti ipotizzando un periodo di riposo per i giocatori".

Più tutela per i calciatori, ma l'ostacolo sono le televisioni.

La volontà è quella di assicurare un periodo di riposo alle stelle della Premier in un periodo in cui a causa delle basse temperature gli infortuni muscolari sono dietro l'angolo. Bisognerà fare i conti anche contro gli interessi anche delle emittenti televisive: nel periodo in questione infatti spettatori e ascolti in tv sono particolarmente alti. Bisognerà trovare un punto d'incontro tra le parti, che riaffronteranno l'argomenti nei prossimi mesi.