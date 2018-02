L'unica speranza di sorriso nel mondo Inter di questi tempi è semplicemente legata alla Primavera di Vecchi, che è pronto a sfidare il Manchester City nella Champions League dei piccoli, la Youth League continentale alla quale sono legati molti ricordi positivi in nerazzurro all'epoca di Stramaccioni. Adesso ci si affida ancora una volta ai ragazzi per scacciare i brutti pensieri arrivati a cavallo dei due gol subiti a Marassi in campionato contro il Genoa.

Primavera con Pinamonti in campo.

Anche perché la rappresentativa giovanile dell'Inter è l'unica finestra europea dell'anno visto che la prima squadra non si è qualificata per le Coppe e ha salutato anche il torneo nazionale nel derby contro il Milan. In campo scenderà anche un po' di Inter che verrà. Rappresentata ad esempio da Pinamonti, il baby bomber che a gennaio non si è mosso da Milano malgrado fosse stato richiesto in prestito da diversi club. A lui ci si affida nel reparto offensivo, mentre fa la spola tra la prima squadra e la Primavera.

Colidio pronto per Spalletti?

Poi ci sarà anche uno degli ultimi arrivati in ottica futura, Colidio che ha già entusiasmato nelle uscite precedenti. Appena arrivato ha già dato segnali confortanti ed è in procinto di attendere una convocazione da parte di Spalletti in prima squadra. Fatto che potrebbe avvenire più avanti ma che garantirebbe ulteriore linfa ad un'Inter in apnea sempre più spesso.

Vecchi sfida il City in Europa.

Intanto, vecchi prepara la sfida delicatissima con i pari età del City da sempre una delle scuole giovanili europee più in auge: "Andremo a confrontarci con una delle realtà più forti a livello giovanile. Giocheremo in una struttura stupenda e cercheremo di mettere in campo tutte le nostre qualità per centrare la vittoria. Per andare ai quarti servirà la miglior prestazione stagionale perché il City negli ultimi anni ha dimostrato di essere molto superiore a tutte le squadre italiane che ha incontrato. Servirà una gara impeccabile".

Crisi Inter, nessuno sa perché.

Insomma, per il tecnico della Primavera un'Inter completamente differente da quella vista in questi ultimi mesi alla guida di Spalletti. Vecchi non dà giudizi ma da osservatore privilegiato prova a decifrare quali siano i principali motivi dell'involuzione nerazzurra: "Era prima in classifica meritatamente perché questa squadra ha dei valori importanti e può ambire alle prime posizioni. Spalletti è bravissimo e nessuno meglio di lui può trovare la chiave giusta per ribaltare la situazione. Sono sicuro che il mister troverà una soluzione"