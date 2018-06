La ciliegina sulla torta. Se la prima squadra ha concluso la stagione centrando il proprio obiettivo dichiarato, la qualificazione in Champions League, i ragazzini di Vecchi hanno fatto ancora meglio: si sono laureati per la seconda volta consecutiva Campioni d'Italia, battendo – come l'anno scorso – in finale la Fiorentina. Decisivi i supplementari dove i nerazzurri hanno dilagato con i gol segnati da Colidio e Rover.

Un successo che catapulta la generazione dei più giovani nel firmamento dei grandi. Perchè l'Inter Primavera quest'anno è stata assoluta protagonista. Ha vinto il proprio campionato di riferimento ma si è anche imposta nell'ultimo Torneo di Viareggio a corollario di una stagione importantissima. E che fa ben sperare anche in linea futura con una squadra di giovani cui potrebbe attingere Luciano Spalletti.

Vittoria ai supplementari. A risultare decisivo, ancora una volta, è stato Colidio che ha spezzato gli equilibri in campo, dopo il 90′, mentre si giocava il primo dei due tempi supplementari. Cancellando l'ombra dei calci di rigore e regalando per la seconda volta di seguito il tricolore Under 19.

Colidio più Rover. L'uomo delle finali è proprio lui, Facundo Colidio, che insieme a Matteo Rover, hanno regalato llo scudetto all'Inter Primavera di Stefano Vecchi, ancora vittoriosa contro la Fiorentina nel remake dell'ultimo atto andato in scena l'ultimo anno, sempre al Mapei Stadium.

Tutto nerazzurro. Altro trionfo per i nerazzurri, che hanno dominato la Viola solo dopo i tempi supplementari, così come era già accaduto al Viareggio. Ci hanno pensato l'argentino ex Boca Juniors, già autore di due firme prestigiose in Supercoppa italiana contro la Roma, e il ragazzo di Motta di Livenza.

Inter a quota 9. Nell'albo d'oro il Settore giovanile della Beneamata ora conta nove titoli nazionali Under 19 come il Torino, primatista assoluto. Ma è anche il sesto trofeo per Stefano Vecchi, al quarto mandato da tecnico nerazzurro, che si conferma tecnico dalle grandi capacità con i più giovani.