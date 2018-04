Potrebbe essere forse un bug, oppure è un errore clamoroso o magari è qualche buontempone che si è voluto divertire a inserire un’immagine di Diego Armando Maradona come effige della tifoseria della Juventus. Di per sé è sbagliato, perché la storia dice altro, ma in un momento come questo, con Juve e Napoli in lotta, l’errore diventa davvero incredibile. Quell’errore ha fatto arrabbiare l’ex giocatore che ha minacciato causa alla EA Sports, la casa produttrice del videogioco FIFA 18.

Maradona minaccia causa alla EA Sports

L’errore è stato notato dal giornalista Paolo Trapani, che stava giocando con il figlio e stava giocando una partita tra Juventus-Napoli allo Stadium. E Trapani ha notato all’altezza della bandierina del calcio d’angolo, nei pressi della curva bianconera l’immagine di Maradona, l’icona di un Diego anni ’80, tra gli striscioni juventini. La gaffe è clamorosa. L’ex calciatore si è arrabbiato e dopo aver fatto causa l’anno scorso alla Konami adesso la minaccia alla EA Sports:

C’è qualcuno che sta facendo delle cose sbagliate e questo è un dolore al cuore, per questo ho dato mandato ai miei avvocati perché non si possono sbagliare in un gioco così diffuso. Ho dato mandato ai miei avvocati per la mia immagine raffigurata nella curva della Juve in Playstation. Non si può fare così in un gioco così diffuso. Qualcuno ha voluto fare il furbo e la pagherà.

Maradona e la lotta scudetto tra Juve e Napoli

Nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli Maradona ha naturalmente parlato anche delle lotta scudetto tra Napoli e Juventus.