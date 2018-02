Blair Turgott ha solo ventitré anni e ha ancora la possibilità di avere una lunga carriera, ma finora ha deluso le aspettative, perché da ragazzino sembrava dovesse fare faville ma dopo tanti anni nelle giovanili del West Ham non è riuscito a trovare continuità e ha cambiato squadra in continuazione. Adesso Turgott è balzato agli onori delle cronache perché accusato di aver scommesso una cifra importante al casinò ma non con dei soldi suoi, ma con quelli provenienti da una carta rubata.

Turgott e la carta rubata

Turgott una sera al casinò Playoby di Londra Park Lane ha giocato 20.000 euro. Fin qui tutto normale, il problema è che i soldi, provenivano da una carta di credito che è risultata rubata a un pensionato di 85 anni. Il giocatore è a processo. Il giocatore, alla fine, avrebbe perso solo 1.000 euro. Il procuratore Kaj Scarsbrook ha rivelato che la carta non l’ha rubata Turgot ma sarebbe stata sgraffignata da un truffatore, che l’aveva ottenuta da un anziano. L’ex West Ham ha negato la frode, mentre il tribunale ha ascoltato l’ottantacinquenne che ha dichiarato di essere stato ingannato da un truffatore che gli propose di sostituire la sua vecchia carta. Adesso, letteralmente, la parola passa al giudice.

La carriera di Turgott, dal West Ham ai dilettanti

Blair Sebastian Turgott, che nel 2014 fu condannato per guida in stato di ebbrezza, ha iniziato la sua carriera nel West Ham con cui, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, ha esordito anche in Premier League, poi ha dovuto peregrinare e non poco e ha cambiato otto squadre negli ultimi quattro anni. Ora è sotto contratto con il Maidstone United, una squadra che gioca nel quinto livello del calcio inglese. Il suo lungo peregrinare lontano dalla Premier è iniziato con il Bradford, è proseguito con Colchester, Rotherham, Dagenham & Redbridge, Coventry, Leyton Orient, Bromley, Stevenage, Boreham Wood e Maidstone United.