L’ex calciatore di Lazio e Chievo Christian Manfredini è stato condannato dal Tribunale di Torino a 8 mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Manfredini si è sottratto alla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia 22enne. La ragazza è stata riconosciuta dal giocatore, qualche anno fa, solo dopo il test del DNA e non ha mai ricevuto gli assegni di mantenimento. L’ex giocatore dovrà pagare anche una multa di 500 euro e dovrà risarcire di 6.500 euro le parti civili. L’avvocato Dimauro che difende la ragazza e la madre ha detto

Non è una questione di soldi. Sarebbe opportuno che Manfredini riprendesse i rapporti con la figlia. Hanno solo una foto insieme in vent’anni di vita. Non hanno mai festeggiato un compleanno, mai un Natale. Lui l’ha riconosciuta solo dopo l’esame del DNA e non ne ha mai voluto sapere. Ha spiegato di essersi interessato sempre e solo al calcio. Lei lo ha cercato più volte, nella speranza che si decidesse a fare il padre.

Il Viareggio vinto con Del Piero e il Chievo

Christian Manfredini oggi fa l’allenatore dopo aver giocato a calcio da professionista per quasi vent’anni. Con la Juventus vinse il Torneo di Viareggio nel 1994, giocò al fianco di Del Piero. In quegli anni conobbe la donna che lo ha reso padre oltre vent’anni fa. Ha peregrinato tanto (Pistoiese, Viterbese, Avezzano, Fermana, Cosenza, Genoa) prima di passare al Chievo, con cui ha vissuto un paio d’annate eccezionali, lui era uno degli esterni della squadra che sbalordì con Delneri in panchina.

Lazio, Fiorentina e un’esperienza in Spagna

La Lazio è la squadra con cui ha giocato di più. Dal 2002 al 2011 è stato tesserato con il club biancoceleste, in mezzo anche delle esperienze in prestito con Osasuna, Fiorentina e Perugia. In Serie A ha disputato 143 partite, fu convocato in nazionale da Trapattoni, ma poi giocò due volte con la nazionale della Costa d’Avorio.