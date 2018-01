Il portiere Rubinho poche settimane fa in un’intervista aveva dichiarato tutta la sua passione per il mondo del pugilato e aveva detto che aveva iniziato un duro allenamento in palestra, ma aveva anche dichiarato che voleva trovare una squadra, perché voleva ancora giocare al calcio. Una squadra l’ex di Juve e Genoa è riuscito a trovarla. Rubinho infatti ha firmato con l’Avai, un club brasiliano che solo il 4 gennaio però ufficializzerà l’acquisto.

Il ritorno in Brasile di Rubinho.

Rubinho è già volato in Brasile ed ha già sostenuto le visite mediche, le ha superate, e ha firmato il contratto con l’Avai, ma il mercato è chiuso e solo tra qualche giorno ufficialmente avrà una nuova squadra. Ma in realtà tutto è stato fatto. L’ex Juve troverà in squadra l’ex difensore di Inter e Roma Maicon, che tempo fa ha firmato con l’Avai che però non dovrebbe rinnovargli il contratto per un’ulteriore stagione. Rubinho torna a giocare in patria dopo quasi quattordici anni, la sua prima e (fino a pochi giorni fa) unica squadra brasiliana era stato il Corinthians.

4 scudetti con la Juve.

Negli ultimi anni il trentacinquenne portiere ha giocato pochissimo. Al suo attivo Rubinho vanta una lunghissima carriera italiana. Una manciata di partite ufficiali negli ultimi anni, ma tantissimi trofei. Perché Rubinho ha avuto la fortuna di essere il terzo portiere della Juventus tra il 2012 e il 2016, anni in cui i bianconeri hanno sempre vinto lo scudetto. In quelle stagioni il brasiliano giocò appena due partite. Mentre la scorsa stagione fu richiamato dal Genoa quando si infortunò seriamente Perin, Rubinho disputò solo due incontri, contro Atalanta e Udinese, in cui non fu determinante. Ora cercherà di giocare un po’ di più. In Italia ha vestito anche le maglie di Palermo, Livorno, Torino e Como. In Brasile invece ha giocato con il Corinthians, prima di trasferirsi in Portogallo al Vitoria Setubal.