Trevor Sinclair l'ha combinata davvero grossa, e le conseguenze non possono che essere pesantissime. Il classe 1973 ex calciatore del Manchester City e della nazionale inglese è stato condannato a 150 ore di servizi sociali, con tanto di ritiro della patente per 20 mesi. Il motivo? Guida in stato di ebbrezza e ubriachezza molesta per Sinclair che come se non bastasse ha anche urinato nell'auto della polizia che lo aveva fermato.

Sinclair ubriaco alla guida urina nell'auto della polizia.

Il tutto è avvenuto lo scorso novembre. Sinclair a cena con la famiglia in un ristorante sarebbe stato oggetto di insulti razzisti da parte di una donna come raccontato dal suo legale Nick Freeman. A quel punto l'ex di Blackpool, QPR, West Ham, Manchester City e Cardiff City con 12 presenze nella nazionale inglese, infuriato è salito a bordo della sua auto. Intercettato dalla polizia, Sinclair è stato sottoposto al test alcolemico: evidenziato un tasso di circa due volte superiore a quello consentito. A quel punto il classe 1973 ha perso la testa, diventando aggressivo e urinando nell'auto dei poliziotti.

Sinclair, il pentimento non basta: la BBC lo silura.

Ora è arrivato il pesante verdetto del tribunale di Blackpool con una condanna esemplare: 150 ore di servizi sociali, con tanto di ritiro della patente per 20 mesi. Una situazione che ha stroncato l'avventura da commentatore della BBC per Sinclair. L'ex calciatore dal canto suo si è dichiarato colpevole di tutti i capi d'accusa. Il suo avvocato, come riportato da FoxSports, ha dichiarato: "Non riesce a credere di essersi comportato così. Prova imbarazzo e pentimento genuino, e più di ogni altra cosa vorrebbe scusarsi con l'agente Evans. Si rende conto che la polizia non è stata in alcun modo razzista nei suoi confronti. Il signor Sinclair aborrisce ogni forma di razzismo ed è membro dell'associazione di beneficenza "Show Racism The Red Card". Questo terribile paradosso non fa che aumentare la sua contrizione e il suo dispiacere".