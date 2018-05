Botti di fine stagione e il calciomercato che comincia già a fremere per il suo imminente inizio in vista di un’infuocata sessione estiva. Con la stagione regolare che sta per chiudersi e l’inizio dell’attesissimo Mondiale in Russia, sono tante le squadre che proveranno a muoversi in maniera concreta sul mercato anticipando le mosse degli avversari e altre che invece, osservando attentamente il Mondiale, pescheranno magari da lì il colpo last minute, a basso prezzo, capace di rivelarsi una sorpresa. Ma l’attenzione è maggiormente concentrata sui giovani.

Già, perchè in questa annata, ancor più di quella passata in cui sono esplosi i vari Donnarumma in porta, Sarr in difesa con Caldara, Pellegrini della Roma lo scorso anno al Sassuolo e i vari Soler e Guedes del Valencia con Mbappè e Juan Jesus in attacco, sono stati tanti gli under 21 che hanno mostrato subito grande personalità facendo impazzire i vari club europei interessati. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio questo particolare 11 degli under 21 più interessanti di questa stagione europea 2017/2018 in cui la nostra Serie A può dirsi soddisfatta di aver messo in mostra un bel po’ di talenti.

Lafont tra i pali è una bella rivelazione

E se quindi lo scorso anno siamo rimasti letteralmente a bocca aperta dalle parate e dall’abilità tra i pali di un ragazzino di 2 metri come Gigio Donnarumma, non si può non dire lo stesso quest’anno di un altro grande protagonista in porta. Stiamo parlando dell’estremo difensore francese del Tolosa Alban Lafont. Capitano anche della Nazionale Under 19, oggi gioca nell’Under 20 della selezione transalpina facendo vedere grandissime doti tra i pali che gli hanno permesso di prendersi il posto da titolare in Ligue 1.

in foto: Valore di mercato in aumento per Lafont (Transfermarkt)

Ad oggi risulta essere anche il secondo Under 21 dei più importanti campionati europei, con il più alto numero di presenze al pari proprio di Donnarumma. Ben 36 presenze in Ligue 1, 49 gol subiti e 12 gare senza subire gol. Il suo valore di mercato ha avuto un’impennata incredibile in questa stagione. Ad oggi è fermo a 18 milioni di euro, una bella quotazione se penso che solo un anno fa ero di 8 milioni. Grande rivelazione.

La difesa guidata dal promettente Kehrer

Con Caldara ormai lanciatissimo verso l’esplosione totale con la maglia della Juventus e Alessandro Bastoni dell’Atalanta che avrà la possibilità di sostituirlo il prossimo nella retroguardia della ‘Dea’, ad oggi, la Serie A può dirsi soddisfatta dei suoi nuovi difensori che stanno nascendo in quest’ultimo anno. E allora ecco che siamo andati a pescare in Germania, allo Schalke 04, l’ennesimo gioiellino tirato fuori dalla Bundelisga. Stiamo parlando di Thilo Kehrer, difensore centrale classe 1996, 21 anni compiuti e tanta voglia di dare seguito alle sue ottime prestazioni viste in questa stagione.

in foto: Il profilo di Kehrer (Transfermarkt)

Ben 27 presenze e 3 gol realizzati più 2 assist, l’hanno reso assolutamente indispensabile per questa squadra che oggi fa di questo ragazzino uno dei suoi talenti migliori con un valore di mercato pari a 13 milioni di euro e capace di giocare in tutte e 4 le posizioni della difesa. Al suo fianco, in questa inedita formazione, abbiamo schierato Nunez, ennesimo prodotto della cantera dell’Atlhletic Blibao e con Junior Firpo, terzino sinistro del Real Betis autore di ben 3 gol in Liga. Da non sottovalutare anche Amian, terzino destro del Tolosa, già 34 presenze a soli 20 anni in Ligue 1 e un rendimento positivo che ha permesso anche di realizzare 1 gol e 1 assist.

Barella guida un centrocampo fantasia

Ma ciò che fa divertire maggiormente di questa formazione, è sicuramente il centrocampo fantasia schierato in questo 4-3-1-2 super offensivo. A guidare un reparto in cui segnaliamo diversi talenti che hanno fatto della loro stagione un vero capolavoro, ne abbiamo isolati 3 che a nostro parere si sono messi maggiormente in evidenza. Il reparto allora, non poteva non essere capeggiato dal giovane italiano Nicolò Barella. Centrocampista centrale del Cagliari, con una personalità da vendere e una tecnica che gli permette anche di inserirsi in diverse azioni offensive, con 6 gol in campionato è sicuramente uno dei migliori under 21 visti in questa annata. Sulla sua sinistra però, ecco ‘piedone’, ovvero colui il quale, per via del suo 46 come misura delle scarpe, è conosciuto così in Spagna.

Ma ciò che ha attirato le attenzioni degli addetti ai lavori in Liga, è che di Mikel Oyarzabal, ala sinistra classe 1997 della Real Sociedad, c’è davvero da sorprendersi. Già segnalato lo scorso anno nell’Europeo Under 21, lo spagnolo ha messo a segno, in 33 presenze, ben 11 gol e 6 assist più 2 gol e 1 assist in Europa League. Numeri davvero pazzeschi al pari del compagno di reparto in questa formazione come il brasiliano Malcom. Sono ormai tutti pazzi per il fantasista del Bordeaux, autore di 10 gol e 3 assist in Ligue 1. Per lui si parla già di un interessamento di Barcellona e Manchester City, così come dell’Inter di Suning.

Il giusto premio per un talento come Cengiz Under

Quando fu acquistato dalla Roma, era stato accolto dal popolo giallorosso con grande scetticismo nonostante i tanti proclami di Monchi che dichiarò di averlo scippato a tanti top club che avevano il desiderio di acquistarlo. E allora Cengiz Under è stato aggregato subito alla rosa a disposizione di Di Francesco che però per far partire subito al massimo la sua Roma con i suoi schemi, aveva bisogno di gente d’esperienza capace di potersi adattare quanto prima e apprendere i suoi schemi. C’è voluto infatti molto tempo prima di vedere il turco diventare protagonista della squadra giallorossa.

in foto: L’11 schierato in campo (Buildlineup)

Precisamente il 4 febbraio del 2018 quando la Roma era ospite del Verona al ‘Bentegodi’. In quella gara, ecco uscire finalmente un nuovo rinforzo in più per la Roma. Il giovane classe 1997, realizzò infatti il suo primo gol in Serie A prima di continuare senza sosta a segnare con una continuità pazzesca. La partita successiva infatti è arrivata la doppietta al Benevento, il gol all’Udinese e poi i gol contro Napoli, Genoa e l’ultimo con il Cagliari per lo 0-1 finale dei giallorossi contro i sardi. Un totale di 7 gol in Serie A e 1 in Champions League che gli hanno consentito di piazzarsi come trequartista nella formazione degli 11 under 21 migliori in Europa.

Cutrone e Pulisic le due punte

Ci hanno fatto divertire, esaltare e stupirci. Già, perchè i due attaccanti scelti in questa formazione, meritano davvero tanto nella propria carriera, sia per quanto fatto vedere in fase realizzativa che dal punto di vista tattico mostrandosi più maturi della propria età. E allora ecco che Patrick Cutrone e Christian Pulisic si sono meritati questa menzione speciale tra gli under 21 più promettenti dei maggiori campionati europei. Il bomber del Milan, con i suoi 16 gol totali in stagione, 8 in campionato e 8 divisi tra Coppa Italia, Preliminari e Fase a gironi di Europa League, è ormai una certezza nell’11 titolare dei rossoneri e nel finale di stagione, con Kalinic e Andrè Silva relegati in panchina, Gattuso ha confermato di fidarsi maggiormente del numero #63 del Milan che a soli 20 anni ha dimostrato di avere tanta voglia di mettersi in mostra.

Così come lo stesso Pulisic. Per l’americano, oggi, tanti top club farebbero carte false pur di strapparlo al Borussia Dortmund che, nonostante i soli 4 gol in stagione, se lo tiene ben stretto soprattutto per gli ampi margini di miglioramento del classe 1998 che, dopo essere cresciuto proprio nel vivaio dei tedeschi, oggi sembra ancor più maturo per dimostrare il suo enorme talento. Il suo valore di mercato è schizzato a 45 milioni di euro.