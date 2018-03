Con il suo amore per i colori dell'Atletico Madrid, un giovane tifoso ha conquistato tutti in Spagna e non solo. Già, perché a prescindere dalla fede calcistica, quanto fatto da questo studente di seconda elementare è la sintesi dell'amore per il calcio e della passione per la propria squadra del cuore. L'anonimo alunno infatti in un test scolastico incentrato sul formare una parola composta con le parole "rosso" e "bianco", ha risposto scrivendo "Atletico". Un errore diventato virale.

Bianco e rosso, diventano Atletico nella testa del giovane tifoso

Come riportato dalla stampa spagnola e in particolare da Sport.es, il tutto è stato divulgato in un gruppo Whatsapp. Una maestra ha voluto condividere quanto accaduto durante una particolare esercitazione scolastica con colleghi e amici. In una classe di seconda elementare, la docente ha proposto un test agli alunni che avrebbero dovuto formare una parola unica, mettendo in relazione altre due parole fornite da lei. Ecco allora che l'alunno tifoso dei Colchoneros, quando ha trovato le parole "rosso" e "bianco", non ci ha pensato su due volte, rispondendo "Atletico".

in foto: Foto: Sport.es

L'errore del giovane studente rivela l'amore per l'Atletico

Un errore ovviamente quello del piccolo studente, ma che ha rivelato la sua fede calcistica e il suo amore nei confronti dell'Atletico Madrid, sua squadra del cuore. In precedenza infatti, l'alunno non aveva sbagliato formando "sacapunta" con le parole "sacar" e punta", ovvero temperamatite. Sicuramente la maestra ha sorriso al momento della correzione dell'errore, non certo da matita blu, ma rossa, anzi per rimanere in tema "biancorossa".