Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino . Daniel Opare ha raccontato tante, troppe, bugie e così l'Augsburg ha deciso di prendere provvedimenti sospendendo il suo calciatore. Il club che milita nel massimo campionato tedesco ha punito il difensore reo di aver mentito in più di un'occasione ai vertici del club e non solo. Ecco allora che il suo futuro in biancorosso è ormai segnato visto che Opare che non potrà giocare fino a fine stagione, sarà poi libero di andar via essendo in scadenza di contratto.

Opare sospeso dall'Augsburg, colpa delle troppe bugie.

A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato la società tedesca attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Opare avrebbe raccontato al suo club numerose menzogne, anche per nascondere un comportamento tutt'altro che rispettoso delle regole interne. L'Augsburg non ha utilizzato troppi giri di parole: "Daniel Opare ci ha ripetutamente mentito, anche se messo di fronte ai fatti. Inoltre ha spesso infranto regole di spogliatoio. Lui e suo fratello hanno mentito in continuazione. Mentiva a noi, ma anche nello spogliatoio e sul campo d'allenamento. Ci ha mentito troppo spesso e all'Augsburg ci sono dei valori precisi. Può cercarsi una squadra nella quale i suoi comportamenti vengano accettati".

Opare e le bugie sull'incontro di mercato con lo Schalke.

In particolare alla società non è andato giù quanto accaduto nelle scorse settimane. Opare, in scadenza di contratto a giugno, è libero di cercare altra squadra per la prossima stagione. A tal proposito avrebbe incontrato la dirigenza dello Schalke all'aeroporto di Dusseldorf dove ha cenato con l'allenatore del club di Gelsenkirchen Tedesco e il ds. Niente di "illecito" anche se il ghanese ha deciso di comunicare all'Augsburg di necessitare di un giorno di permesso per motivi personali. Quando lo Schalke ha annunciato all'Augsburg l'incontro con Opare, il club che detiene il suo cartellino ha chiesto spiegazioni al giocatore che ha ulteriormente negato nonostante le foto dell'incontro.

Quale sarà il futuro di Opare.

Opare diventato un perno dell'Augsburg dopo il prestito al Lens, ora sarà costretto ad allenarsi da solo con un preparatore fino al termine della stagione. Nessun reintegro con la squadra fino a giugno, quando in scadenza contrattuale sarà libero di giocare con un'altra squadra, magari anche in Bundesliga. Lo Schalke aspetta, anche se le bugie del difensore potrebbero costargli care anche in vista di un eventuale trasferimento