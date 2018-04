Se la rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus è in gara per essere scelta come la rete più bella di questa stagione, il miracolo di Jan Oblak nell’andata della semifinale di Europa League è certamente in nominations nella categoria "parata dell'anno". Il venticinquenne portiere sloveno, durante la recente sfida tra Arsenal e Atletico Madrid, ha infatti compiuto un intervento pazzesco a pochi minuti dal termine, deviando in corner un colpo di testa ravvicinato di Ramsey.

Un gesto tecnico e atletico incredibile, che ha permesso ai "Colchoneros" di Diego Simeone di tornare a casa con un prezioso pareggio: un risultato importante in vista del ritorno del "Wanda Metropolitano", dove verrà scelta una delle due formazioni che, il prossimo 16 maggio, scenderà in campo a Lione per la finale di Europa League.

L'interesse del Paris Saint-Germain

La spettacolare parata dell'ex portiere del Benfica ricorda da vicino altri interventi prodigiosi. Tra questi quello recente di Gianluigi Donnarumma in Milan-Napoli (un riflesso mostruoso, su tiro ravvicinato di Milik), quello di Alisson su Chiesa e Veretout in Fiorentina-Roma e quello di Samir Handanovic: protagonista assoluto nella trasferta con l'Atalanta, con l'intervento su Barrow.

Arrivato a Madrid nell'estate del 2014, Jan Oblak ha così confermato tutte le sue doti acrobatiche tra i pali della formazione spagnola. Una parata che ha riportato in prima pagina il numero uno della nazionale slovena, attualmente seguito con interesse da diversi club europei. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il portiere è infatti finito nel mirino anche del Paris Saint-Germain: pronto a pagare la clausola da 100 milioni di euro che lo lega all'Atletico Madrid. Il presidente dei "rojoblancos", però, spera di convincere il giocatore. Nei prossimi giorni è infatti atteso l'incero per il rinnovo del contratto.