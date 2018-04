Questa Serie A è senza dubbio la più bella degli ultimi anni. In ogni zona di classifica non c’è nulla di deciso. Oggi conquistando tre punti fondamentali hanno effettuato dei sorpassi magistrali l’Atalanta, ora sesta, e soprattutto il Crotone, che adesso è fuori dalla zona calda. Il successo dei calabresi inguaia l’Udinese e Oddo, che perde l’undicesima partita consecutiva ed è a un passo dall’esonero a un passo. Matematicamente in Serie B il Benevento, vincitore ieri sul Milan.

L’Atalanta batte il Torino e supera il Milan

I passi falsi di Milan e Fiorentina negli anticipi del sabato danno ulteriore carica all’Atalanta che ruggisce due volte contro il Torino e si prende il sesto posto. La squadra di Mazzarri reduce da una serie di risultati utili è avversario ostico e si difende bene in tutto il primo tempo, in cui i nerazzurri tengono sempre in mano il pallino del gioco. L’occasione migliore ce l’ha Gomez, ma non supera Sirigu. L’avvio della ripresa è splendido.

Con un’azione manovrata, bellissima, l’Atalanta passa. Cristante dà il là, Barrow serve un assist d’oro e Freuler non sbaglia, secondo gol consecutivo per lo svizzero. Con un lampo di Ljajic il Torino pareggia. L’Atalanta però ha più energie, vuole vincere e ritorna avanti con Gosens, che sfrutta un altro buco della difesa granata: è il gol della vittoria, un gol che vale il sesto posto.

Colpo Crotone, 11esimo ko di fila per l’Udinese, Oddo verso l’esonero

Salvezza in palio alla Dacia Arena tra Udinese e Crotone. I friulani vogliono vincere per salvarsi in modo definitivo, il Crotone ha bisogno di punti per superare la Spal. L’avvio è scoppiettante. Al 6’ Maxi Lopez serve Lasagna, che con una girata al volo batte Cordaz. Tempo un minuto e pareggia il Crotone con Simy, l’uomo che con una rovesciata stupenda ha stoppato la Juventus mercoledì scorso. La partita è bella, intensa e con tanti capovolgimenti di fronte.

Nel secondo tempo l’Udinese ci prova, la paura poi ha il sopravvento, il pari sembra scritto, ma il Crotone segna il gol della vittoria al 87’ con l’ex Faraoni. Il Crotone scavalca la Spal, manda in B ufficialmente il Benevento e condanna all’esonero Oddo, all’undicesima sconfitta consecutiva.

Benevento matematicamente in B

Nessun gol in Cagliari-Bologna, un match tutt’altro che spettacolare. Il Cagliari conquista un punto importante, ma deluso sia a livello di gioco che di personalità. Il Bologna sale a quota 39 ed è undicesimo solitario. Il Benevento dopo la perla di San Siro retrocede matematicamente in Serie B, in virtù del successo del Crotone sull’Udinese. Domani Monday Night Genoa-Verona, gialloblu chiamati al successo altrimenti la retrocessione sarà quasi inevitabile.

I risultati della 34a Giornata Serie A

Spal-Roma 0-3 (sabato), Sassuolo-Fiorentina 1-0 (sabato), Milan-Benevento 0-1 (sabato), Cagliari-Bologna 0-0, Atalanta-Torino 2-1, Chievo-Inter 1-2, Lazio-Sampdoria 4-0, Udinese-Crotone 1-2, Juventus-Napoli ore 20.45; Genoa-Verona lunedì.

La classifica della Serie A