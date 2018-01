Momento no per l'Arsenal. La squadra di Arsene Wenger dopo il doppio pareggio con West Bromwich e Chelsea, ha incassato una pesantissima sconfitta nella sfida valida per la 23a giornata di Premier League, sul campo del Bournemouth. Distratta anche dalle voci relative al possibile addio di Sanchez, non convocato, la formazione londinese, in vantaggio di una rete, nella ripresa ha incassato in 4′ l'uno-due dei padroni di casa che si sono imposti per 2-1. I Gunners ora sono distanti 5 punti dall'Europa e dalla coppia Tottenham-Liverpool

Alexis Sanchez non convocato, l'addio sul calciomercato è ad un passo.

La notizia della vigilia di Bournemouth-Arsenal è stata quella relativa alla mancata convocazione di Alexis Sanchez. Il cileno in scadenza di contratto a giugno non è mai stato così vicino all'addio all'Arsenal. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti di calciomercato sul futuro dell'attaccante oggetto dei desideri del Manchester United che negli ultimi giorni ha scavalcato i cugini del City nella corsa a Sanchez.

Bellerin illude l'Arsenal contro il Bournemouth.

Senza Sanchez, e con numerose pedine fuorigioco Wenger è stato costretto a scelte forzate come quelle relative all'attacco dove Welbeck e Iwobi sono stati schierati alle spalle di Lacazette. Occhi puntati anche sulla fascia sinistra sul giovane Maitland-Niles, ennesimo talento lanciato da Wenger. Dopo un primo tempo, molto intenso ma senza reti, nella ripresa il match si è infiammato. Al 53′ gli ospiti hanno trovato il vantaggio con Bellerin: su invenzione di Iwobi, l'esterno ha sfruttato la sua velocità per presentarsi davanti a Begovic e beffarlo per lo 0-1 Gunners.

Wilson-Ibe, colpi da ko per i Gunners.

Tra il 70′ e il 74′ si è spenta la luce per l'Arsenal e ne hanno approfittato i padroni di casa che hanno prima pareggiato e poi ribaltato il risultato. La rete dell'1-1 è arrivata grazie a Wilson che ha approfittato di un intervento tutt'altro che perfetto in uscita di Cech, 4′ dopo il colpo del ko con Ibe che ha sfruttato una sponda dell'autore della prima rete per battere ancora l'estremo difensore ex Chelsea. Un ko pesantissimo per l'Arsenal che perde l'occasione per avvicinarsi alle posizioni che contano della classifica.