Va via subito, no resta perché rinnova, no resta ma non rinnova. Andrà via a gennaio, Wenger non vuole cederlo e lo perderà a zero la prossima estate. In estrema sintesi sono passati così gli ultimi mesi calcistici di Alexis Sanchez, che sembra essere rimasto suo malgrado all’Arsenal, nonostante volesse andare via. L’allenatore francese lo ha voluto con sé e alle bizze estive rispose con una visita fiscale.

Il contratto il cileno non lo ha voluto prolungare e davvero andrà via gratis in estate al City o al PSG, che sembrava volerlo prendere già nella sessione invernale di mercato. Tutto questo caos non ha aiutato l’ex Barcellona che non è riuscito a giocare sui suoi livelli in questa stagione e che sembra non vada più tanto d’accordo con molti suoi compagni di squadra. I rumors si sono tramutati in realtà nel match tra Crystal Palace e Arsenal.

Doppietta al Palace senza festeggiamenti.

I Gunners hanno giocato e vinto 3-2 contro il Palace, un match tutt’altro che facile. Tre punti pesantissimi che riavvicinano alla zona Champions l’Arsenal. Ma il successo non è stato tutto rose e fiori. Perché i gol di Alexis Sanchez non sono stati celebrati dai compagni di squadra. Addirittura in cinque lo hanno ignorato dopo il 2-1: si tratta di Koscielny, Bellerin, Kolasinac, Chambers e Wilshere. Mentre capitan Koscielny è rimasto lontano anche dopo il 3-1. I due da tempo hanno rapporti tesi dopo una precedente litigata lo scorso marzo.

Henry bacchetta Koscielny.

Lo spogliatoio, che all’apparenza sembra molto unito, non sembra apprezzare determinati atteggiamenti di Alexis Sanchez, che non mostra un grande spirito di squadra e che in alcune occasioni sembra non importarsene troppo dell’Arsenal, che lascerà a fine campionato. Thierry Henry, una leggenda dei Gunners, con il ‘The Sun’ ha commentato la querelle tra Koscielny e Sanchez e ha detto che anche se ci sono rapporti tesi un gol va festeggiato: “Sicuramente c’è una spaccatura nello spogliatoio tra Sanchez e i membri anziani. Ma quando la tua squadra segna, non conta chi ha segnato: in quel momento devi festeggiare”.