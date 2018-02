Non sarà un affare che si concluderà velocemente e senza scossoni ma l'interesse inglese per uno dei giovani più interessanti della nostra Serie A c'è ed è tornato ultimamente in auge sulla stampa anglosassone. Si tratta del centrale difensivo dei campioni d'Italia, Daniele Rugani, tornato al centro dei riflettori di alcuni tabloid che lo indicano quale obiettivo numero uno della prossima estate da parte dei Gunners di Arsene Wenger.

Non è una novità assoluta, Rugani ha da tempo interessato i londinesi e non solo ma la Juventus ha sempre preferito gestire la situazione senza cedere a facili lusinghe in un'ottica in cui la progettazione difensiva va al di là delle estemporanee offerte. Buffon, Barzagli, Chiellini: sono tutti affidabili ma oramai al giro di boa conclusivo, dato da una anagrafe che non ammette sconti a nessuno, nemmeno alla linea Maginot che ha reso grande Juve e Nazionale.

Rugani, presente e futuro bianconero.

Per questo a Torino si prova a fare scudo nei confronti di Daniele Rugani, realtà e probabile futuro della retroguardia juventina. E poco conta se oggi non trova un posto da titolare con continuità. Perché la Juventus crede in lui, soprattutto alle nuove speculazioni che giungono da Oltremanica.

"Profilo internazionale"

A far parlare di nuovo del difensore è il suo stesso agente. Le dichiarazioni di Davide Torchia, procuratore del difensore della Juve, riportate oggi dal britannico "The Sun" hanno riacceso il dibattito: "Daniele e' un calciatore di livello internazionale: puo' giocare in qualsiasi campionato, anche in Premier League. E' giovane, ha uno stile di gioco elegante: so che molti club europei sono interessati a lui".

La trattativa: 28 milioni alla Juventus.

Il centrale difensivo non trova posto come titolare fisso nella Juve e i londinesi di Wenger sembrerebbero pronti, secondo la stampa inglese, a tornare alla carica in vista dell'estate. A Rugani i Gunners garantirebbero una maglia in prima squadra e un buon ingaggio e in piu' verserebbero circa 25 milioni di sterline (piu' di 28 milioni di euro) per il suo cartellino.