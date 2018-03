La notizia della sua scomparsa, nonostante le sue precarie condizioni di salute erano note a tutti, ha colto di sorpresa molti tifosi argentini. All'età di 64 anni e dopo aver combattuto per più di un anno contro un cancro alla lingua, Renè Houseman è morto gettando nello sconforto familiari ed ex compagni di squadra: soprattutto coloro che, con l'ex stella della nazionale argentina, avevano condiviso quella meravigliosa avventura che portò la Seleccion a vincere la Coppa del Mondo nel 1978.

Soprannominato "El Loco", a causa del suo comportamento un po' sopra le righe sia in campo che fuori, Houseman ha scritto pagine indimenticabili del calcio argentino ed era stato un simbolo dell'Huracan, prima di vestire anche le maglie del River Plate e del Colo Colo. Considerato uno dei calciatori argentini più talentuosi di tutti i tempi, Houseman era riuscito anche a rovinarsi la carriera finendo nel tunnel dell'alcool.

L'ultimo saluto di Diego

Ricordato da tutti i tifosi con grande affetto, Houseman è stato celebrato anche da chi lo conosceva molto bene. I messaggi di cordoglio dei suoi ex compagni, hanno infatti invaso i social network e riempito di lacrime tutta la popolazione argentina. "Un giocatore straordinario, unico e umile – ha scritto Osvaldo Ardiles – E' stato un privilegio aver giocato tante partite insieme a lui". "Noi campioni del mondo 1978 ti ricorderemo per sempre", gli ha fatto eco Ubaldo Fillol.

"Sarai sempre un ‘loco lindo' e starai con noi in eterno", ha invece postato Mario Kempes. Tra coloro che non hanno voluto mancare al cordoglio generale di tutto il paese, anche l'icona per eccellenza dell'Argentina: Diego Armando Maradona. "Sono stato amico del vero René Houseman – ha scritto Diego – e mi è piaciuto il suo calcio. Riposa in pace, pazzo".