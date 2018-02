Incredibile in Brasile dove la partita valida per la sesta giornata del campionato Baiano, il torneo che si tiene fra le squadre dello stato di Bahia, è stata sospesa all'80esimo minuto perché i padroni di casa erano rimasti in 6 uomini a causa di 5 espulsioni. Gli altri cartellini rossi erano finiti tra avversari e giocatori in panchina. Un fatto più unico che raro che ha percorso il giro del mondo delle assurdità sportive in un battibaleno.

10 espulsioni: è record.

E' stato di certo un derby sentito, sicuramente più del dovuto visto che non solo sugli spalti ma anche e soprattutto in campo e in panchina i giocatori presenti non si sono risparmiati in colpi proibiti e reazioni a catena. Tanto da costringere il direttore di gara a procedere con una serie quasi infinita di espulsioni. Fino allo scontato epilogo con l'interruzione del match non essendoci più le condizioni per proseguire.

Un caso più unico che raro a cui va anche aggiunto il fatto che l'Esporte Clube Bahia aveva avuto ben 3 giocatori espulsi, portando il conteggio complessivo dei cartellini rossi sventolati dall'arbitro durante la partita a 10, compresi quelli mostrati ai calciatori in panchina.

Il gol, l'esultanza, la sospensione.

Ciò che però ha gettato definitivamente l'incontro nel caos è stato il calcio di rigore assegnato al Bahia dopo 4 minuti dall'inizio della ripresa: dopo aver segnato dal dischetto, il trequartista Vinicius è andato sotto la curva avversaria ad esultare in maniera provocatoria, scatenando l'ira dei giocatori avversari.

Pochi secondi dopo infatti è scattata una rissa che ha coinvolto non solo i calciatori in campo ma anche quelli che si trovavano nei pressi delle panchine. Il provvedimento dell'arbitro Jaílson Macedo de Freitas però non ha tranquillizzato gli animi e al 79esimo minuto è arrivato un altro rosso per Uillian Correia, a cui si è aggiunta l'espulsione di Bruno Bispo. Due cartellini che hanno lasciato il Vitória in 6 uomini e hanno costretto il direttore di gara a sospendere l'incontro non potendo continuare con meno di 7 giocatori in squadra, assegnando di fatto il 3-0 a tavolino agli ospiti.