Un posto nella storia del calcio Marco Antonio Rodriguez se l’è preso quattro anni fa. Perché questo arbitro diresse la semifinale de Mondiale del 2014 tra il Brasile e la Germania, la disfatta più grande della storia della nazionale verde-oro, che fu battuta per 7 a 1. La più pesante sconfitta subita dal Brasile nella sua lunga e ultra vincente storia, che per importanza è pari solo al ‘Maracanazo’, la partita che costò il titolo nel Mondiale, organizzato in casa, nel 1950. Adesso quel direttore di gara ha deciso di cambiare vita, ma vuole rimanere nel mondo del calcio e spera di diventare allenatore.

Marco Antonio Rodriguez, che ha un nome di battesimo imponente, soprannominato il ‘Chiquimarco’, perché molto somigliante a un personaggio di una serie televisiva chiamato così, non incise sulla semifinale disputata a Belo Horizonte l’8 luglio del 2014, d’altronde il Brasile cadde pesantemente e in modo rapido sotto i colpi della Germania. Pochi giorni dopo la chiusura di quel Mondiale il ‘Chiquimarco’ decise di lasciare la carriera arbitrale, una scelta comprensibile perché è complicato per ogni arbitro effettuare un paio di Mondiali consecutivi e in fondo lui aveva diretto una semifinale. Decise di concentrarsi su altro, ma adesso sembra desideri una panchina.

Il quotidiano spagnolo ‘Marca’ riferisce che Marco Antonio Rodriguez dopo aver studiato proprio in terra iberica per fare l’allenatore ha dichiarato pubblicamente di sentirsi pronto per effettuare una nuova avventura. La sua speranza è quella di trovare un club che gli dia fiducia e una panchina. Vuole un’opportunità. Non sarà facile per l’ex arbitro trovare una squadra considerato che tanti bravi allenatori sono a spasso e tanti ex calciatori, in ogni angolo del mondo, stanno effettuando il suo stesso percorso e si stanno correndo verso una nuova carriera.