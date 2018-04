Un episodio incredibile è accaduto questa sera a Mainz, dove nel Monday Night della 30a giornata era in programma una sfida salvezza. La partita naturalmente è stata molta tesa, anche se non troppo avvincente. Ma il match passerà alla storia perché il Var ha prodotto una scena incredibile. L’arbitro fischia la fine del primo tempo, il Friburgo torna negli spogliatoi. Il direttore di gara però decide di consultare il Var per l’ultima azione e dopo aver visto le immagini decide di assegnare un rigore, peccato che i giocatori del Friburgo se n’erano già andati nello spogliatoio.

Il Var assegna il rigore, il Friburgo torna in campo

Mainz-Friburgo, sfida salvezza, importantissima per le due squadre che occupano il terzultimo e quartultimo posto, le peggiore delle due va al playout. Il Friburgo ha tre punti in più, difende lo 0-0 per tutto il primo tempo. All’ultimo secondo c’è un’azione dubbia in area, l’arbitro lascia correre e fischia la fine della prima frazione.

I giocatori del Friburgo se ne tornano immediatamente negli spogliatoi. L’arbitro nel frattempo guarda il Var e cambia idea sul fallo di mani che è volontario, dunque è rigore. Quelli del Friburgo però erano andati via, chissà se lo hanno fatto perché sapevano che il fallo c’era.

La protesta dei tifosi

E così l’arbitro li fa richiamare. Il portiere si piazza tra i pali, i giocatori riprendendo le rispettive posizioni, il risultato cambia. Perché il rigore Pablo De Blasis lo trasforma, 1-0.

La decisione dell’arbitro sembra giusta, il fallo c’era e il rigore andava decretato. Nella ripresa raddoppia De Blasis che chiude il match e regala tre punti importantissimi al Mainz, che aggancia il Friburgo. Nel secondo tempo c’è stata anche una forte protesta dei tifosi di casa, che hanno contestato l’orario e il giorno della partita. In Bundesliga il Monday Night non piace.