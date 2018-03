Una coppia d'attacco tutta argentina con Mauro Icardi. L'agente di Lautaro Martinez, attaccante del Racing che l'Inter ha già bloccato per la prossima stagione, si sbilancia e addirittura alimenta le attese dei tifosi nerazzurri che per adesso devono accontentarsi di vedere le imprese della punta sudamericana solo su youtube oppure attraverso i canali in pay-per-view che trasmettono il calcio argentino. Possibile che i due costituiscano un tandem perfetto, micidiale, tecnico e di peso, capace di rendere le soluzioni offensive della squadra di Spalletti più efficaci? E soprattutto, è davvero plausibile che riescano a coesistere considerato che ricoprono lo stesso ruolo? Ad ascoltare le parole del procuratore, Rolando Zarate, sembra sia proprio così.

Sì, l'obiettivo è fare una coppia tutta argentina con Icardi – ha ammesso l'agente nell'intervista a Tyc Sport, certo che le voci sul futuro del proprio assistito sia solo speculazione.

in foto: Il confronto tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez (fonte Transfermarkt)

Nessun pericolo che arrivi qualche altro club e strappi il calciatore all'Inter sul filo del traguardo. Nessuna possibilità che Martinez giochi in qualche altra squadra.

Martinez andrà all'Inter per 30 milioni di dollari complessivi (24 milioni di euro) – ha aggiunto Zarate -. Affare fatto al 99%, bisogna solo svolgere le visite mediche e risolvere alcune questioni di natura fiscale.

La domanda è: quando arriverà? Sarà nerazzurro a partire dal prossimo mese di giugno oppure servirà attende ancora? Anche da questo punto di vista non sembrano esserci preoccupazioni da parte del procuratore.

Abbiamo sempre parlato coi nerazzurri per una sua partenza a giugno, non accetteranno mai di lasciarlo in Argentina fino a dicembre dopo averlo pagato tanto. Il desiderio di Eduardo Coudet e dei tifosi è sempre stato subordinato alle volontà dell'Inter. Lui ha sempre detto che avrebbe giocato la Copa Libertadores fin quando il contratto glielo avrebbe permesso, quindi solo la prima fase.