Era già stato sulle copertine patinate insieme alla sua fidanzata visto che sono una delle coppie più cool – e social – del mondo del calcio e dello spettacolo, ma adesso il ritorno di Oliver Kragl è di nuovo prorompente approfittando dell'anniversario della relazione con la bella Alessia Macari. Un post, un bacio e migliaia di follower che rendono l'esterno del Foggia virale su internet.

Tutto perfetto, dentro e fuori il campo.

Un anno di fidanzamento.

Chiamali se vuoi magic moments. Sono quelli che sta vivendo in questo periodo Oliver Kragl, l'esterno offensivo del Foggia, autore di 4 gol in 5 partite coi piccoli Diavoli in serie B. Il giocatore ha infatti deciso di festeggiare l'anniversario di fidanzamento con Alessia Macari, la Ciociara di ‘Avanti un altro‘ e vincitrice del GFVip, nel modo più social possibile: postando una foto in cui bacia teneramente la sua compagna.

Dedica e contro dedica.

Il tutto seguito proprio dalla dedica della bella fidanzata su Instagram che ha ricambiato l'amore del giocatore con unaltra foto. Un po' più particolare visto che "Olli" Kragl è ritratto con una improponibile barba hipster condita da una simpatica didascalia: "Un anno di noi. Questa è la nostra prima foto. Ti amo tantissimo e mi fai sentire viva, sarò sempre con te. E spero di passare altri 100 anni con te".

A post shared by Alessia Macari (@alessiamacari) on Feb 21, 2018 at 5:01am PST

L'intuizione del Foggia.

In prestito con diritto di riscatto.

Dal punto di vista professionale, Kragl sta attraversando un momento importante in cui sta trascinando il Foggia verso il sogno play off. Geniale, sul mercato, è stata l'intuizione del ds dei pugliesi, Nember, bravo a portare a Foggia un giocatore che in Italia ha giocato in Serie A con Frosinone e Crotone, ma che ha conosciuto anche vetrine prestigiose come il Wolfsburg, club dove è cresciuto, ma anche l'Eintracht Braunschweig e il Ried, in Germania e Austria.

Esterno col fiuto del gol: 4 in 5 gare.

Per i rossoneri di Giovanni Stroppa è stato un elemento che ha spaccato il proprio campionato. Nel nuovo 3-5-2, Kragl da quando è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Crotone è esploso: il primo gol con la maglia rossonera è del 27 gennaio 2018, contro la Virtus Entella, poi si ripete il 12 Febbraio a Palermo, infine segna una doppietta decisiva nella partita interna contro il Carpi. Da quando è arrivato, ha realizzato 4 reti in 5 partite.