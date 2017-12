Ha chiuso il girone di andata con 18 presenze e la media più alta del campionato, contribuendo in larga parte alla difesa meno battuta di A e al titolo d'inverno della sua squadra. Kalidou Koulibaly, centrale senegalese classe '91, è ormai una realtà di livello internazionale di questo Napoli da record e con ambizioni scudetto. Alla quarta stagione in A ha raggiunto la piena maturazione tecnico-tattica e in più compone con il più esperto Albiol uno dei tandem di centrali più forti e meglio amalgamati a livello europeo.

Sono anche le cifre a confermarlo. I partenopei, in 19 partite, hanno subito 13 gol (meglio ha fatto solo la Roma, con 12, ma anche una partita da recuperare con la Sampdoria), 9 meno dello scorso anno, a fronte dello stesso numero di centri realizzati in attacco (42). Altro aspetto da considerare, a proposito del cambio di mentalità intervenuto: sono già tre le partite vinte per 1-0 (l'ultima con il Crotone), a fronte di una sola nell'intero campionato scorso. Il calcio champagne di Sarri, insomma, si è fatto più accorto e ora poggia sulla pietra angolare della difesa che ha in Kalidou il suo perno insostituibile.

Impressionante continuità.

È la continuità l'elemento che impressiona maggiormente del girone di andata di Koulibaly. In 18 partite ha collezionato voti ampiamente positivi, con le uniche macchie di due insufficienze lievi (5,5) ricevute alla 12a, in occasione dello 0-0 con il Chievo, e alla 15a, per effetto dell'unica sconfitta subita dalla Juventus (1-0). A far da contraltare il picco raggiunto con i tre gol realizzati alla Lazio, al Cagliari e al Torino, che hanno fruttato un 7 e due 7,5, tramutati in 10 e 10,5 al fantacalcio.

Nessuno come lui in A.

A guardare il confronto con gli altri difensori di A, dunque, nessuno è riuscito a raggiungere la quota di 6,56 di media del napoletano, con lo stesso numero di gare. Fa relativamente meglio De Sciglio (6,6), ma in appena 5 presenze, lo eguaglia l'altro juventino Benatia (6,56) ma con la metà di match disputati (9). Gli unici a tenere realisticamente il suo passo sono il romanista Kolarov (6,5 in 17 gettoni) e Skriniar (6,42 in 19), con quest'ultimo che ha patito qualche battuta d'arresto nelle ultime giornate. In termini di fantamedia, Koulibaly ha totalizzato un ragguardevole 6,97, scavalcato di un soffio ancora da Kolarov (7).

Creatura di Sarri.

Il balzo in avanti di questa stagione è evidente anche dal confronto con le cifre di Koulibaly a livello individuale. Lo scorso anno ha chiuso con 6,27 di media e 6,38 di fantamedia, nel 2015-2016 si era attestato rispettivamente sul 6,32 e 6,15. In un girone, inoltre, ha già eguagliato il totale dei gol realizzati nei precedenti tre campionati. Insomma, Sarri è riuscito a trasformare un prodotto "grezzo", arrivato in Italia dopo due stagioni in Ligue 2 col Metz e altre due in Belgio con il Genk, in un elemento di prima fascia, ora ambito dai principali club del mondo.