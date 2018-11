Tra i cinque candidati al Pallone d’Oro africano del 2018 ci sono anche due calciatori della Serie A: i difensori Kalidou Koulibaly e Mehdi Benatia. Un grande onore per i centrali di Napoli e Juventus che però difficilmente avranno la possibilità di vincere. Perché c’è un favorito d’obbligo che è Mohamed Salah, trascinatore a suon di gol del Liverpool. Nell’elenco anche Mané del Liverpool e Thomas Partey dell’Atletico Madrid.

Koulibaly candidato per il Pallone d’Oro africano 2018

Nell’elenco dei candidati del premio c’è il difensore del Napoli. che nell’ultimo anno e mezzo ha fatto un salto di qualità impressionante. KK è diventato quasi insuperabile, al cospetto di giocatori di prima fascia non sfigura anzi mette in crisi gli avversari come ha dimostrato anche contro il Paris Saint Germain, nella doppia sfida di Champions. Koulibaly è uno dei migliori centrali al mondo, la candidatura è un giusto premio.

Benatia candidato per il Pallone d’Oro africano

Ha vissuto un’annata molto particolare il difensore marocchino che ha preso il posto di Bonucci ed è stato il vero partner di Chiellini nella scorsa stagione. Ha alternato prestazione mostruose, come contro la Roma e il Milan in finale di Coppa Italia, a partite molto deludenti, come nella sfida scudetto con il Napoli e il return match con il Real Madrid. In questa stagione ha giocato molto poco, ma il suo peso sui successi juventini gli è valso un posto tra i magici cinque.

Salah e gli altri candidati per il Pallone d’Oro africano 2018

Concorrono alla vittoria del Premio organizzato dalla BBC, e che verrà assegnato nel mese di gennaio a Dakar, anche Mohamed Salah, che con i suoi gol ha trascinato il Liverpool lo scorso anno in finale di Champions e che sta continuando a essere decisivo con i ‘Reds’, Saido Mané, altro componente del magico tridente del Liverpool di Klopp, e Thomas Partey, forte centrocampista dell’Atletico Madrid.