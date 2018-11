La Nations League sta regalando delle bellissime storie anche a squadre non abituate tradizionalmente ad avere grandi soddisfazioni, tra queste c’è anche il Kosovo, una nazionale che ufficialmente esiste da poco più di due anni, che nel 2018 non ha mai perso e che in Nations League vede la promozione in ‘Serie C’. Con un pareggio nell’ultima giornata l’impresa sarà compiuta.

Kosovo verso la promozione in Nations League

Kosovo ha disputato le Qualificazioni al Mondiale del 2018, quelle sono state le prime gare ufficiali della sua storia, in un girone complicato i kossovari si sono tolti delle situazioni e hanno anche rimediato delle sconfitte onorevoli con la Croazia (poi finalista), sono stati sconfitti solo 1-0, e contro l’Ucraina di Shevchenko (2-0), ma ovviamente il Ranking è rimasto molto basso, per questo quando è nata la Nations League questa nazionale è finita nella Serie D, cioè l’ultima. La manifestazione finora sta dando grandi soddisfazioni al Kosovo che dopo aver vinto per 5-0 a Malta è salito a quota 11 punti e ora con un pareggio contro l’Azerbaigian martedì prossimo conquisterà la promozione in ‘C’.

Kosovo imbattuto nel 2018

La nazionale del Kosovo nel 2018 non ha mai perso, non ha affrontato rivali di primissima fascia, ma questo conta poco perché non è mai facile chiudere un anno solare senza passi falsi. La vittoria con l’Albania di Panucci il risultato più importante, seppur in amichevole, i 5 gol rifilati a Malta la vittoria più ampia di sempre.

Quali sono i calciatori del Kosovo

Il Kosovo è una nazionale giovane, ma che ha una forte identità, lo spirito di squadra è molto forte anche perché il Kosovo, davvero molto piccolo, viene considerato parte integrante dalla Serbia e pure dall’Albania. Il capitano è Samir Ujkani, che in Italia ha giocato con Palermo, Novara, Chievo, Genoa, Pisa e Cremonese, la stella è il centrocampista della Lazio Valon Berisha. Nella rosa c’è Muric, giovane e promettente secondo portiere del Manchester City che ha già esordito in prima squadra. Il bomber è Vedat Muriqi, il più talentuoso è Milot Rashica.