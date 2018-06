Ancora una volta un problema muscolare complica la vita sportiva di Vincent Kompany. Il capitano del Manchester City si è infortunato nell’amichevole tra Belgio e Portogallo (terminata 0 a 0) e rischia seriamente di saltare il Mondiale. Il c.t. dei ‘Diavoli Rossi’ dopo la partita ha ammesso di essere preoccupato: “Dobbiamo aspettare e sperare non sia un problema troppo serio”.

Doveva essere una serata di festa quella di Bruxelles dove il Belgio celebrava le 100 partite in nazionale di Vertonghen e sfidava in un’amichevole di lusso il Portogallo campione d’Europa, ma qualcosa è andato storto. Perché capitan Kompany è finito nuovamente ko e rischia di saltare il Mondiale. Un problema muscolare all’inguine gli ha impedito di continuare a giocare e fa tremare il c.t. Roberto Martinez, già al centro delle polemiche per aver escluso dai convocati il romanista Nainggolan. L’ex tecnico dell’Everton dopo il match ha parlato del difensore:

Kompany ha avvertito un dolore all’inguine. Non è più giovane, sa quando è il momento di fermarsi. Però devo ammettere di essere preoccupato. Dobbiamo aspettare gli esami per capire qual è il problema di Vinny. Intanto dovrà stare a riposo.

Il Mondiale è alle porte, il Belgio sarà una delle ultime a esordire e qualche giorno in più Kompany ce l’ha. Ma il forte centrale difensivo preoccupa in virtù dei suoi numerosissimi infortuni muscolari. Guardiola pur ritenendolo un giocatore fondamentale lo ha centellinato anche quando era in ottime condizioni. Nelle ultime tre stagioni ha giocato appena 42 partite di Premier League, su 114. Per il Belgio la sua assenza sarebbe pesantissima. Kompany è un grande difensore ed è soprattutto uno dei leader carismatici della squadra. Con il Belgio ha disputato un Mondiale e un Europeo, l’ultimo lo saltò proprio a causa di un infortunio.