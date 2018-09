Il difensore della Roma Aleksandrr Kolarov oggi in conferenza stampa a Belgrado ha usato parole taglienti a dir poco nei confronti di Adam Marusic, esterno di centrocampo della Lazio. Le prime notizie parlavano di frecciate da derby, quello della Capitale non è tanto lontano, si giocherà a fine mese, ma la realtà è ben diversa. L’ex del Manchester City ha criticato pesantemente la scelta del laziale che ha deciso di non giocare con la maglia della nazionale della Serbia e gli ha preferito quella di Montenegro.

Tutte le nazionali europee saranno impegnate nella Nations League, Kolarov, che è il capitano della Serbia e che ha deciso di continuare anche dopo il deludente Mondiale di Russia, si è presentato in conferenza stampa, assieme al difensore Stojkovic, ha toccato tanti argomenti e ha parlato anche di Marusic e lo ha fatto in modo davvero tagliente:

Io ho giocato nella Lazio, poi sono andato in Inghilterra e sono tornato a Roma, nella Roma, perché sono un professionista, non sono romano. Ma una nazionale non funziona così: come puoi giocare per il Montenegro visto che non sei nato in Montenegro? O per l’Austria se non sei austriaco? É triste se ha fatto questa scelta perché non pensava di far parte della Serbia, forse aveva poca fiducia in sé.

Evidentemente era qualcosa che da tempo voleva dire il terzino della Roma, perché Marusic, che ha ventisei anni ed è nato a Belgrado, da oltre tre anni gioca con il Montenegro con cui ha disputato oltre venti partite. Quelle parole non sono passate inosservate né in Serbia né in Montenegro, ma nemmeno in Italia e chissà se ci sarà un regolamento dei conti definitivo il 29 settembre quando la Roma e la Lazio si affronteranno. Kolarov e Marusic si sono affrontati nei derby dello scorso campionato, bilancio: una vittoria Roma e un pari.