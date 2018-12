Il Bayern è un avversario fortissimo, ma la squadra più attrezzata credo sia la Juventus e questo non solo per la presenza di Ronaldo. I giocatori bianconeri sono molto esperti. Per alcuni di loro potrebbe essere l'ultima occasione per vincere, faranno di tutto per riuscirci. Per fortuna però fino a febbraio non devo pensare a questa competizione.

Jürgen Klopp non si smentisce mai e dice senza peli sulla lingua quello che pensa. Secondo il manager del Liverpool è la Juventus la squadra più attrezzata per vincere la Champions League. L'allenatore tedesco in Premier League ha preso il largo con i suoi Reds, visto che ora è primo a +6 dal Tottenham secondo e +7 dal Manchester City terzo. L'ex tecnico del Borussia Dortmund aspetta con impazienza la sfida di Champions League con il Bayern Monaco e ha parlato proprio del sorteggio dicendo che ha evitato le squadre che non voleva trovare sul suo percorso, almeno agli ottavi: "Sinceramente in Champions avrei evitato volentieri la Juventus, che è la favorita, e il Borussia Dortmund in quanto ex".

Il precedente di Klopp con la Juve

Klopp non ha un bel ricordo delle sfide con i bianconeri, visto che negli ottavi della Champions League 2014/2015 perse con il suo Borussia Dortmund sia all'andata che al ritorno (2-1 a Torino e 3-0 in Germania) e venne eliminato.

Il mercato del Liverpool

I Reds vorrebbero cercare di rinforzarsi nella sessione di mercato di gennaio per dare l'ultimo ritocco alla rosa e cercare di essere competitivi su tutti i fronti: uno dei giocatori più importanti in scadenza di contratto è Aaron Ramsey, obiettivo anche della Juventus, che negli ultimi anni spesso è arrivata prima sui big che si svincolavano dai top club. Secondo quanto ha riportato il Daily Mirror il gallese potrebbe lasciare l'Arsenal già a gennaio e il PSG vorrebbe anticipare gli altri top club europei: l'offerta dei francesi sarebbe di 9 milioni di euro per strapparlo subito ai Gunners.