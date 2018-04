Pep Guardiola la definisce ‘partita perfetta' e chiede al suo Manchester City la clamorosa remuntada perché uscire dalla Champions – anche a testa alta – sarà una macchia difficile da sbiancare dalla camiseta azzurra del club che ha investito fior di milioni per accontentare le richieste del tecnico catalano. La Premier League – nonostante il ‘cappotto' nel derby subito per mano di Mourinho – è al sicuro (il vantaggio è tale che non è ipotizzabile scenario differente dalla vittoria del titolo) ma l'eliminazione della Coppa per mano del Liverpool e di Klopp (bestia nera dell'ex Barça) è un boccone indigesto.

All'andata finì malissimo: 3-0, Reds scatenati e trascinati da Salah (protagonista assoluto anche in campionato), Manchester in bambola e alle corde. Ma non è ancora finita, come ammesso dal manager tedesco nella conferenza stampa alla vigilia della sfida.

Ai favori del pronostico non penso e nemmeno m'interessano – dice Klopp -. L'unica cosa sulla quale dobbiamo restare concentrati è il campo, sarebbe un grave errore se affrontassimo la partita col Manchester pensando di essere già qualificati. Dovremo essere in grado di ripetere la stessa prestazione dell'andata perché, al di là di tutto, conterà solo chi passerà il turno. City in crisi? Non direi… se andiamo a vedere il loro primo tempo contro lo United avrebbero potuto fare sei gol.

Già, il derby. Per Guardiola è stata una settimana durissima: prima le scoppole prese in Champions ad Anfield poi la bruciante sconfitta (3-2) subita in rimonta per mano di Mourinho. Pazzesco ma non c'è tempo per piangersi addosso e leccarsi le ferite. All'Etihad c'è in palio molto più di un risultato sportivo ma anche una buona fetta di credibilità personale.

L'ex Bayern lo sa bene e mette le mani avanti… confidando che Salah (alle prese con qualche problema muscolare) non sia al meglio. E a chi gli chiede se la rimonta è una ‘missione impossibile' replica con decisione.