Quando c’è stato il sorteggio di Nyon, quanto meno privatamente, Pep Guardiola si sarà un po’ arrabbiato. Perché nei quarti di Champions il suo City ha pescato il Liverpool di Jurgen Klopp, la sua nemesi, l’unico che lo ha battuto in questa Premier League e che in carriera spesso gli ha dato dei dispiaceri. La storia si è ripetuta ad Anfield dove i ‘Reds’ con una mezz’ora fantastica hanno realizzato tre gol al City e hanno ipotecato la qualificazione alle semifinali.

Klopp la bestia nera di Guardiola

Una mezz’ora stellare, tre gol (di Salah, Oxlade-Chamberlain e Mané), e la qualificazione per le semifinali di Champions a un passo. Una serata memorabile per il Liverpool, l’ennesima della carriera di Klopp che ancora una volta ha fatto lo sgambetto a Guardiola. I due si sono sfidati 13 volte, tra Premier, Bundesliga e match di Champions.

L’istrionico allenatore tedesco ha ottenuto 7 successi. Nessuno, nemmeno Mourinho, è riuscito a battere così tante volte Pep Guardiola. E anche il bilancio stagionale è positivo per Klopp, che dopo il 5-0 incassato all’Ethiad Stadium, in una partita condizionata però dall’espulsione di Mané, si è rifatto al ritorno vincendo per 4-3. E ora un altro pesantissimo successo per il Liverpool, che continua a sognare.

in foto: Il bilancio tra Klopp e Guardiola.

Il valore delle rose di Liverpool e Manchester City

Il City sta dominando in Premier League, ha perso solo una partita e può già vincere il titolo in questo weekend con sei turni d’anticipo. Ma la Champions sembra rimanere un tabù, a differenza del Liverpool, che è lontano dal vertice ma nel suo terreno di caccia preferito continua a brillare. Queste due squadre hanno un’impostazione diversa, non tecnica o tattica, ma dirigenziale. I Reds prendono giocatori giovani che provano a plasmare. Con l’eccezione di van Dijk, finora non ha speso cifre folli Klopp. A differenza di Guardiola che invece ha investito tantissimo. E sul mercato il valore delle due squadre è nettamente differente. La rosa del Manchester City vale più di 850 milioni di euro, quella del Liverpool non arriva nemmeno a 550. Quei 300 milioni, che sono una cifra impressionante, nel meraviglioso impianto di Anfield non si sono visti proprio, merito di Jurgen Klopp e del suo antidoto per il calcio di Guardiola.