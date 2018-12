Stefan Kiessling sorprende tutti. L'ex bomber e bandiera del Bayer Leverkusen, e attuale dirigente del club, ha lasciato tifosi e addetti ai lavori senza parole con il suo ultimo intervento pubblico. Il 34enne infatti ha dichiarato di avere spesso e volentieri barato in occasione dei test medici estivi, affrontati sistematicamente all'inizio della preparazione stagionale. In particolare Kiessling ha svelato di sfruttare i dati fatti registrare addirittura dalla moglie, per rientrare nei parametri richiesti dalle "Aspirine".

Kiessling, il retroscena sui test fisici truccati al Bayer Leverkusen

E' destinata dunque a fard discutere l'ultima intervista di Stefan Kiessling, ex centravanti del Bayer Leverkusen per cui oggi lavora nelle vesti di dirigente al fianco del direttore sportivo ed ex Roma Rudi Voeller. Kiessling che al termine della scorsa stagione ha lasciato il calcio giocato ai microfoni della stampa tedesca e in particolare della Bild, ha parlato dei test fisici estivi a cui si sottoponeva sistematicamente prima di affrontare una nuova annata agonistica. In più di un'occasione, l'ex giocatore ha dribblato i controlli: "Non ho mai svolto il 100% degli esercizi che ci venivano dati nei periodi di preparazione, nemmeno una volta".

La moglie di Kiessling svolgeva i test fisici al suo posto

Una rivelazione sorprendente per un calciatore che oltre ad essere considerato una bandiera del Bayer è sempre stato un esempio di correttezza e abnegazione in campo. Ma le sorprese non sono finite qui per Kiessling che ha raccontato di aver sfruttato spesso e volentieri i test fisici della moglie: "Mi davano un orologio che misurava la frequenza cardiaca e memorizzava tutto l’esercizio. E visto che mia moglie è molto atletica, ha fatto lei qualche corsa con le mie indicazioni. Lo ha fatto talmente bene che nessuno se n’è accorto…".

Kiessling, bandiera del Bayer, resta l'idolo dei tifosi

Incredibile, ma vero dunque. La verità di Kiessling sicuramente non lascerà indifferenti i tifosi e soprattutto i vertici del Bayer. Impossibile pensare a provvedimenti nei confronti del 34enne considerato un vero e proprio idolo a Leverkusen. Non saranno infatti gli escamotage sulle corsette estive a far cambiare opinione su un bomber capace dal 2006 al 2018 di collezionare quasi 350 presenze con le "Aspirine" segnando 131 gol.