Sami Khedira nelle ultime stagioni è stato un grande punto di forza della Juventus, con cui ha vinto un altro scudetto quest’anno, molti dei suoi nove gol sono stati pesanti e decisivi. Ma c’è stato un momento in cui il trentunenne giocatore tedesco ha pensato fortemente al ritiro. I tanti problemi fisici non gli permettevano di esprimersi a grandi livelli e ha pensato di mollare. Non lo ha fatto e adesso, dopo un’altra annata ricca di successi, si appresta a disputare un altro Mondiale da protagonista.

Nella stagione 2013-2014 il tedesco si ruppe il legamento crociato e disputò appena 13 partite di campionato, Loew lo convocò lo stesso per i Mondiali, che la Germania vinse. Ma Khedira non disputò la finale, si tirò fuori perché non era al top della forma. L’anno seguente disputò solo 11 gare nella Liga e prima di firmare per la Juventus, come ha raccontato in un’intervista alla ZDF, ha seriamente pensato al ritiro:

Ho pensato seriamente al ritiro. Io voglio essere sempre al top e voglio misurarmi con i migliori giocatori e le migliore squadre. Ed in quel periodo non ero assolutamente in grado di farlo. Questo fattore non mi permetteva nemmeno di divertirmi in campo.

Con la Juventus Khedira non ha più subito alcun serio infortunio muscolare, qualche partita l’ha saltata, ma nulla al confronto delle sue ultime due annate con il Real Madrid. Con i bianconeri ha vinto tre scudetti, tre Coppe Italia ed ha allargato ulteriormente la sua bacheca, già estremamente lussuosa. Quest’anno ha realizzato 9 gol e ha abbinato qualità alla sua eccezionale quantità. Adesso con la Germania da campione del mondo si presenterà in Russia, dove disputerà il suo terzo Mondiale. Khedira farà coppia con Kroos, che con il Real ha vinto le ultime tre Champions. Loro avranno il compito di sorreggere una squadra ricca di talenti.