Kevin-Prince Boateng è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Nelle notizie dell'ultim'ora di calciomercato c'è l'ufficialità del trasferimento del centrocampista ghanese in viola. Dopo le visite mediche superate con successo in mattinata, ci ha pensato il club del capoluogo toscano a formalizzare l'operazione. In arrivo anche la chiusura del colpo Pol Lirola, con l'esterno che ha già sostenuto i test nel capoluogo toscano e si prepara a mettere nero su bianco

Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina, è ufficiale

La Fiorentina batte il primo colpo di calciomercato in entrata della nuova era targata Rocco Commisso. È ufficiale l'acquisto dal Sassuolo di Kevin Prince Boateng. Questa la nota del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dall’U.S. Sassuolo Calcio. Boateng è nato a Berlino il 6 marzo del 1987. In carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Milan, Schalke 04, Eintracht Francoforte e, da gennaio 2019, ha giocato nel Barcellona, oltre a vantare 14 presenze con la Nazionale del Ghana con la quale ha realizzato 2 reti. Il calciatore tedesco, in carriera, ha vinto 1 Campionato italiano, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa di Germania e 1 Campionato spagnolo".

Boateng-Fiorentina, le cifre del colpo di mercato

La Fiorentina ha acquistato le prestazioni di Boateng dal Sassuolo investendo un milione di euro. Le indiscrezioni di mercato parlano di un possibile stipendio da 1.3 milioni di euro per il calciatore, 400mila euro in meno di quanto percepito in Emilia. Queste le sue prime parole: "Sono felice. Ho scelto la Fiorentina per il progetto ho visto che il club mi ha voluto con forza, hanno fatto pressione per avermi qua e, vista anche la mia età, questo è stato un fattore importante".

In chiusura anche l'operazione Pol Lirola, le ultime di mercato

Manca solo l'annuncio ufficiale per il doppio colpo di mercato sull'asse Fiorentina-Sassuolo. Oltre a Boateng infatti, mattinata di visite mediche anche per il terzino Pol Lirola. Queste le sue prime parole da cui traspare l'entusiasmo per la nuova sfida professionale: "Sono contentissimo di essere qua da quando mi ha chiamato la prima volta il direttore Pradè non ho pensato ad altro che alla Fiorentina".