Il big match della trentesima giornata è Juventus-Milan, da sempre una delle grandi sfide della Serie A ma che in questo momento ha un peso notevole per tutta l’alta classifica. I bianconeri sono in lotta per lo scudetto con il Napoli (dietro di due punti), mentre i rossoneri dopo una grandissima rimonta sono tornati in corsa per un posto in Champions. Di fatto nessuno può permettersi di sbagliare. Anche Kessié, uno dei giocatori che ha maggiormente migliorato il proprio rendimento con Gattuso, ha ben impresso l’importanza dell’incontro e dice che il Milan batterà la Juventus.

Il Milan vuole battere la Juve

Nell’intervista rilasciata a Sky Sport il centrocampista ivoriano ha detto che, pur essendo difficile la sfida di sabato sera perché la Juventus è una grandissima squadra, il Milan proverà a fare la partita e soprattutto a vincere. Perché il Milan vuole i tre punti: “Il nostro obiettivo è vincere, vogliamo i tre punti, vogliamo andare avanti. La Juve è una grande squadra, sarà una partita molto difficile, ma noi dovremo andare lì per fare punti e proseguire la nostra crescita”.

L’esempio di Buffon

La Juventus ha tanti campioni, ma quello che Kessié toglierebbe ai bianconeri è Buffon, uno dei più grandi portieri di sempre che è anche un modello di longevità per l’ex Atalanta che vedendo il capitano bianconero pensa di poter e voler giocare fino a 40 anni: “Chi toglierei ai bianconeri? Buffon è un grande portiere: ogni volta che lo vedo mi fa venire voglia di giocare fino a 40 anni”.

Il Milan vincerà 2-0

Franck Kessié si è anche sbilanciato e ha fatto un pronostico per la super sfida del sabato santo. Secondo il centrocampista il Milan all’Allianz Stadium vincerà 2-0. E Kessié si inserisce anche nell’elenco dei marcatori. Gli scommettitori hanno un’idea in più: “Vinciamo noi, 2-0, e segnerò anche io”.