A fine stagione lascerà la Bundesliga per approdare al Liverpool. Prima però Naby Keita stella guineana del Lipsia dovrà fare i conti con una vera e propria mazzata. Non ci sono altri modi per definire la multa che il calciatore dovrà pagare per aver presentato, poco dopo il suo arrivo dal Salisburgo, documenti falsi per ottenere la patente di guida in terra tedesca. Una sanzione pesantissima per un ragazzo che inoltre dovrà recuperare tutte le lezioni di guida, per poi sostenere l'esame prima di potersi rimettere al volante.

Keita e i documenti falsi per ottenere la patente

Nel dicembre 2016, pochi mesi dopo il suo arrivo dal Salisburgo, Keita avrebbe presentato una serie di documenti falsi, spacciandoli per una patente guineana. Il tutto per ottenere l'equivalente valido anche in Germania. Un tentativo addirittura doppio quello del forte centrocampista che però non è riuscito ad aggirare i dipendenti degli uffici pubblici, che non ci sono cascati e lo hanno denunciato.

Multa record per Keita, ecco quanto pagherà per la patente falsa

La stampa tedesca e in particolare la Bild, ha svelato i dettagli del provvedimento nei confronti di Keita. Il calciatore africano dovrà pagare una multa a dir poco salta. 250mila euro per il calciatore del Lipsia, che si è presentato in tribunale per il giudizio sul caso della patente falsa. Il motivo dell'entità della sanzione è relativo al fatto che è stata relazionata al reddito annuale del ragazzo giudicato intorno al milione e 800mila euro. Una multa di 5000 euro al giorno per 50 giorni, che ha prodotto quindi un totale di 250mila euro. Inoltre ovviamente il centrocampista dovrà avviare tutte le procedure per prendere la patente, con tanto di lezioni di guida e esame finale.

Keita acquisto più costoso della storia del Liverpool

Una cifra importante dunque anche per un calciatore destinato a diventare l'acquisto più costoso della storia del Liverpool. Già, perché Naby Keita a luglio lascerà Lipsia e la Germania per trasferirsi alla corte di Jurgen Klopp e vestire la maglia dei Reds. Tutto fatto tra i due club con gli inglesi che per lui hanno speso una cifra record di 51 milioni di euro, che con i bonus potrebbe salire fino a 55. Una somma importante, per un calciatore che ha lasciato il segno in Germania, in tutti i sensi.