Due presenze in campionato che risalgono a fine agosto/metà settembre (98 minuti giocati nel complesso contro Milan e Chievo Verona) e una ventina di minuti in Champions a fine novembre contro il Real Madrid. Tre più un'altra (l'unica) che risale alla scorsa stagione: 82 minuti giocati contro il Crotone, poi il grave infortunio al ginocchio calò il sipario in anticipo. Tutto qui il ‘contributo' di Karsdorp alla causa giallorossa da quando indossa la maglia della Roma alla quale è legato da un contratto fino al 2022 con stipendio netto di 1.5 milioni.

A Trigoria arrivò nell'estate del 2017, il Feyenoord lo lasciò partire per 14 milioni di euro: un investimento che s'è rivelato un flop per i capitolini considerata la sfortuna che ha perseguitato finora il calciatore. Eppure, fino a quando era rimasto in Olanda, non aveva mai lamentato problemi fisici particolari eccetto qualche acciacco muscolare nella norma. Karsdorp doveva costituire una pedina per la squadra del futuro, invece il suo futuro – almeno nella Capitale – ha un orizzonte limitato alla sessione invernale di mercato: gennaio dovrebbe essere il mese per effettuare la cessione dell'olandese poco volante.

Quando nasce il bimbo? A giugno il lieto evento

Un vecchio adagio recita: sfortunato al gioco, fortunato in amore. Magari è effettivamente così considerata la storia d'amore che va a gonfie vele con la moglie, Astrid. Bellissima e sensuale, ha da subito conquistato i tifosi giallorossi. Coppia affiatatissima, prova ne è anche la gravidanza della donna come mostrato dal calciatore nelle foto pubblicato sul suo profilo Instagram. E' così che hanno scelto di dare l'annuncio della lieta novella: con una bella immagine nella quale sono abbracciati e sorridenti. La dolce attesa del primo figlio durerà fino a giugno, la data prevista per la nascita del bimbo.