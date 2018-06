Non è un momento molto fortunato dal punto di vista della sicurezza personale per i protagonisti del mondo del calcio. Se l'ex tecnico di Real e City Manuel Pellegrini è stato aggredito e rapinato in Cile all'esterno di un ristorante. Tempi duri anche per una vecchia conoscenza del nostro panorama calcistico, ovvero l'ex attaccante dell'Inter Nwankwo Kanu. Il classe 1976 famoso oltre che per le sue doti tecniche che per il suo look con tanto di treccine è stato derubato poco dopo il suo arrivo a Mosca, dove si trova al seguito della nazionale nigeriana impegnata ai Mondiali.

Nwankwo Kanu derubato in Russia

A raccontare il tutto ci ha pensato la stampa inglese e in particolare il tabloid Mirror. L'ex attaccante partito da Londra era appena atterrato all'aeroporto di Mosca quando è stato derubato di circa 8mila sterline, ovvero poco più di 9mila euro. L'ex di Inter e Arsenal che si trova al seguito della nazionale nigeriana si sarebbe accorto del furto solo dopo l'arrivo a Kaliningrado, ovvero la città che il 16 giugno ospiterà l'esordio delle Super Aquile contro la Croazia. Ecco allora che è partita la denuncia da parte di Kanu che ha fornito il maggior numero di indicazioni possibili su quanto accaduto dopo il suo arrivo in Russia

Lieto fine per Kanu, bottino ritrovato e riconsegnato

Le forze dell'ordine locali non hanno perso tempo, e hanno subito identificato i due ladri. Si tratterebbe di due uomini di 30 e 36 anni, che adesso potrebbero rischiare anche una condanna fino a sei anni di prigione. Buone notizie per Kanu che presto potrà ritrovare anche i soldi: il denaro infatti è stato recuperato e sarà restituito al proprietario che tirerà dunque un bel sospiro di sollievo. Dopo lo spavento, grande gioia per l'ex grande gloria nigeriana che prenderà parte ad una partita promozionale che vedrà impegnati tanti ex calciatori sulla strada che porta a Russia 2018. E Kanu potrà scendere in campo sicuramente più rilassato.