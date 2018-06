Un brutto sabato sera per il neo allenatore del West Ham, Manuel Pellegrini, che insieme a sua moglie è stata vittima di un'aggressione nel comune di Vitacura. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 21:40 quando è andato a mangiare in un ristorante con altri tre amici e si è visto soffiare il portafoglio da due criminali che erano armati e avevano il volto coperto: l'ex City all'entrata di un ristorante è stato aggredito e derubato di oggetti di valore, tra i quali borsa e portafoglio della moglie. Il capitano Gonzalo Muñoz del 37 ° stazione di polizia di Vitacura, ha dichiarato:

I carabinieri che erano in servizio nella zona di Nueva Costanera, per prestare soccorso ad una vittima correre verso l'angolo di Juan Bautista Pastene con Nueva Costanera si rendono conto che due persone stavano minacciando quattro cittadini con armi da fuoco. Quando hanno visto la presenza di agenti di polizia, hanno preso un portafoglio e hanno sparato due colpi contro il personale della Polizia. Più tardi è stato ritrovato un veicolo Porsche abbandonato a Conchalí.

Con un tweet attraverso il suo profilo ufficiale Pellegrini ha voluto ringraziare i carabinieri di Vitacura per l'intervento pronto dopo la violenta aggressione: "Congratulazioni ai Carabinieri per la vostra reazione veloce e coraggiosa. Apprezzo il vostro sostegno alla gente. Spero che vi siano dati più poteri ai Carabinieri per risolvere il problema che riguardano il crimine il più presto possibile".

Pellegrini al West Ham: Sono molto felice

Dalla prossima stagione Pellegrini avrà il compito di far risalire posizioni in classifica in Premier League agli Hammers dopo qualche anno di difficoltà. Questo il suo saluto dopo l'incarico: