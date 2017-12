Dopo Blaise Matuidi nel 2015 e Antoine Griezmann nel 2016, N'Golo Kanté è stato votato come miglior giocatore francese dell'anno 2017 da France Football e dalla sua giuria. Il centrocampista francese ha avuto un anno eccezionale in cui ha conquistato il secondo titolo di campione d'Inghilterra in due anni, ha collezionato diverse vittorie con la nazionale e ha chiuso all'ottavo posto del Pallone d'Oro.

N'Golo Kanté è entrato a far parte di una grande famiglia con questa grande vittoria, piazzandosi davanti a Kylian Mbappé e Karim Benzema, che completano il podio. Griezmann ha chiuso al quarto posto.

Kanté è il miglior calciatore francese del 2017.

Il centrocampista del Chelsea è stato premiato per aver conquistato il suo secondo titolo inglese con due maglie diverse: dopo aver vinto con il Leicester, ecco che Kanté ha vinto la Premier League anche con la maglia del Chelsea. Il calciatore dei Blues ha avuto un rendimento costante nell'arco della passata stagione ed è l'idolo di Stamford Bridge: Kanté ha battuto Kylian Mbappe, grande rivelazione del calcio francese dello scorso anno con il Monaco prima e ora con il Paris Saint-Germain, che si è piazzato al secondo posto. Chiude il podio Karim Benzema, mentre è soltanto quarto Antoine Griezmann, vincitore del premio della scorsa edizione.

Emenalo: Kanté ha un'intelligenza perfetta per il calcio.

Eletto giocatore francese del 2017, N'Golo Kanté non ha sorpreso nessuno per questo riconoscimento così come lo scorso giugno gli venne assegnato il trofeo di "Football of the Year" in Inghilterra, Michael Emenalo, allora direttore sportivo del Chelsea e ora al Monaco, si è espresso così

N'Golo Kanté è un giocatore fantastico e la cosa che impressiona sta nel fatto che può ancora migliorare. Negli ultimi due anni in Inghilterra è diventato campione con due club diversi. Due squadre che forse non sarebbero diventate campioni senza di lui.

L'ex dirigente del club campione d'Inghilterra ha parlato dell'intelligenza di questo fantastico calciatore e ha spiegato perché non esegue mai interventi appariscenti